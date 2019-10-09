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Fikret Orman'dan flaş adaylık açıklaması!

Beşiktaş başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Orman bir kez daha kararının arkasında olduğunu söyledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:49
Fikret Orman'dan flaş adaylık açıklaması!

Olağanüstü seçim kararı alan ve Beşiktaş başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Orman bir kez daha kararının arkasında olduğunu açıkladı.

Beşiktaş başkanlığı için aday olmayacağını ifade eden Orman, "Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım" dedi.

"Yeni bir gündem, yok. Net olarak ifade ettim"

Fikret Orman, "Herkesin zaten çok merak ettiği konu bu. Bundan 3 hafta evveldi galiba, Sompo Japan ile imza törenimiz vardı, buradaki gazeteci sayısı azdı. Çünkü, o günkü gündemimizde böyle birşey olacağı pek belli değildi. Bugün çok müşterimiz var. Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim, YouTube'da vardır. Neden, niçin, ne hissiyatla olduğunu söyledim. O günkü noktadan bugüne kadar hiç bir değişikliğim yok. Yeni bir gündem, yok. Net olarak ifade ettim. İnsanlar benim düşüncelerimi merak ediyolarsa Youtube'da izlesinler, dinlesinler. " ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, "Ben kongre kararı aldım. Kongre kararı dediğiniz zaman, kulübü yönetirsiniz. Ben 'Aday olmayacağım' dedim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Sizin sorularınıza cevap verecek kişiler, sizin muhatap gördüğünüz insanlar." sözleriyle basın toplantısını noktaladı.

Fikret Orman ne demişti?

"10 kişi bağırtıyorlar, sosyal medya üstünde yayınlıyorlar. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok önemli, düzgün ve iyi bir hoca ve takımımız var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen.

Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını artık divan mı götürecek seçime kadar ya da biz olağanüstü karar alıp devam edeceğiz, onu divan başkanıyla konuşacağım. Biz aşk için yapıyoruz bunu arkadaşlarımızla. Biz küfürü hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş'ın sahibidir, doğrudur. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:49
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Sompo Japan

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