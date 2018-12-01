Fikret Orman'dan Fatih Terim'e büyük jest!

Süper Lig'de pazar günü çok önemli bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'da Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues cezaları nedeniyle Beşiktaş'a karşı yoklar.

Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı. Tam 150 gün hak mahrumiyeti cezası alan başkan Mustafa Cengiz'in gelemeyeceği derbide Fatih Terim ise Vodafone Park'ta saha kenarında olmasa da tribünde oturacak.

Beşiktaş kapıları açtı

Sporcu kapısından sarı-kırmızılı takımla giriş yapamayacak olan Terim, hemen yan taraftaki protokol kapısından stada adımını atacak.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim ile iyi ilişkiler içinde Orman, Fatih Terim'i locasında ağırlayacak. Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu sarı-kırmızılı kulüple temasa geçip, "Fatih hocaya bütün kapılarımız açık" mesajını yolladı. Vodafone Park'ta Orman'a ait 57 numaralı locada Fatih Terim ve beraberindeki Galatasaraylı yetkililerin ağırlanacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz cezalı olduğu için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak kulübü temsil edecek.