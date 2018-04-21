Fikret Orman'dan derbi yorumu! 'Bu tür olaylarda verilecek ceza bellidir'

Orman, “Çok üzücü bir akşamı geride bıraktık. Biz elbette işimize bakıyoruz. Fenerbahçe ile dostluğumuz devam edecek. Bu tür olaylarda verilecek ceza bellidir. Avrupa Ligi’ndeki Lyon maçında yaşananlar ortada. Hiç ilgimiz olmamasına rağmen UEFA, bize de ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, hiçbir kulüp ayrımı yapmadan, ne yaşanmışsa cezayı vermeli. Tüm kameralar incelensin, eğer benim futbolcumun bir hatası varsa, ona da ceza verilsin” ifadelerini kullandı.

Futbolcularla buluştu

“Sırf ceza vermekle bu işler asla çözülmez” diyerek sözlerine devam eden Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı Orman, “Kulüpler Birliği olarak, medya olarak, futbolun içindeki herkesin elini taşın altına koyması gerek. Türk futbolunun marka değerini yukarı çekmemiz gerekiyor. İngiltere geçmişte bu sorunları çözdü. Biz de yapabiliriz” dedi. Orman’ın ayrıca, Ümraniye’de de futbolcularla bir araya geldiği ve onları da kalan maçları öncesi motive ettiği öğrenildi.

Kaynak:Fanatik