Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japon futbolcuları Shinji Kagawa'nın siyah-beyazlı formasının Uzak Doğu'da satışa çıkacak olmasını değerlendirdi.

Karaköy'de bir kafenin açılışına katılan Fikret Orman, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Japon oyuncuları Shinji Kagawa'nın ismiyle siyah-beyazlı formaların Uzak Doğu'da satılacak olmasına değinen Orman, Asya pazarını önemsediklerine dikkati çekerek, "Forma fiyatımız belli. Oraya gönderiyorsunuz ve nakliyesi ortada. 10 bin tane satsanız, takımın bir uçağı ödeniyor. Önemli olan Beşiktaş'ın oradaki popülaritesi, insanların Beşiktaş formasıyla sokakta gezmesi ve Beşiktaş'ın popüler bir kulüp olması. Bizim için en önemli tarafı bu. Eğer bunları sağlarsak, 10 binin bize kazancı küçük olarak görünürken, 100 bin-300 bin konuşulduğunda elle tutulur hale gelebilir. Beşiktaş dünyada herkesin bildiği bir kulüp. Malezya'da taksiye bindim, 'Türkiye' dedim, adam hemen 'Beşiktaş' dedi. Acayip hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Bolu'da açmayı planladıkları kamp tesisinin kulübü yüksek bir maliyetten kurtaracağını aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Takımın yurt dışı kampına gitmesi, kalması çok para. Her şeyden önce bu ülkenin dövizi önemli. Bu dövizleri buraya getirmek için emek döküyoruz. Dövizin hareketli olduğu dönemlerde büyük fedakarlıklarla geliyor. Biz kampa gidip dünya kadar para harcıyoruz. Ülkemizde sanayiciler 1 dolar kazandırmak için çok çaba harcıyorlar. Gittiğimiz kamplarda iki önemli taraf var. Birisi hazırlık için takıma kondisyon yüklenmesi ve ikincisi maç organizasyonu. İlk etapta bunların ayrı bir popülaritesi oluyor. Epey uğraştığımız bir projeydi ama finansmandan dolayı yapamadık. Şimdi iyi bir yatırımcımız var. Onlar da taşın altına elini koydu. Güzel tesisler yapıyoruz. İnşallah yaz kampının ilk dönemini orada yapmak istiyoruz. Yavaş yavaş bence Antalya gibi bir yeri, Bolu'da, Düzce'de oluşturma imkanı var. Biz bu ülkenin takımıyız. Ülkemize de faydamızın olacağını düşünüyoruz."





- "Guti'nin bulunma sebebi sadece yardımcı hocalık değil"





Daha önce yaptığı bir açıklamasındaki, yardımcı antrenör Guti Hernandez'in takımda daha öne çıkması konusuna açıklık getiren Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in takımdaki en yetkili kişi olduğunu vurgulayarak, "Bu, sözleşme bitimine kadar sürecek. Önümüzdeki sene bizim yeni bir hoca arayışımız olacak. Guti bizde futbol oynamış, kaliteli bir arkadaşımız. Guti'nin burada bulunmasının sebebi sadece yardımcı hocalık değil. Onun da hedefleri var. Maç esnasında daha iyi şeyler yapabilir. Şenol hoca onu birazcık daha yetkilendirebilir. Onun sınırları benim çizeceğim sınırlar değil. Şenol hocanın mesleği aynı zamanda öğretmenlik." değerlendirmesinde bulundu.





- "Milli takıma özgüven geldi"





A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde aldığı iki galibiyetle özgüven kazandığını anlatan Orman, şunları kaydetti:



"İki maçta farklı skor alınması hem Türk halkının bakış açısını değiştirdi hem de öz güveni arttırdı. Buna en çok ihtiyacı olan, orada oynayan oyuncular. Türkiye, takım olma güvenini kazanan bir milli takım haline gelirse, Fransa'ya zor bir rakip olur. Biz zor maçlar oynadık. Futbol kağıtta kazanılan bir oyun olsa ben her maçı kazanırım ama sahada oynanıyor. Milli takım hocalığı zor bir iş. Değişik oyuncular alıp, takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımın başarılı olduğu dönemlere bakarsak, bir takımdan çok oyuncu gelir ve iskelet kurulur. Milli takım şu anda o durumda değil. Eskiden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çoğunluğu oluştururdu. Şimdi Avrupa'dan gelen oyuncular oluşturuyor."

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun ile siyah-beyazlı takımın forveti Burak Yılmaz'ın milli takımdaki uyumu ile ilgili bir soruya Fikret Orman, "Cenk iyi bir çocuktur, iyi Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keşke zamanında Beşiktaş'ta beraber oynasalardı. İnşallah ilerde beraber oynarlar" yanıtını verdi.





- "Yeni hoca kongreden sonra netleşecek"





Gelecek sezon için yeni teknik adam arayışına henüz başlamadıklarını dile getiren Orman, "Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile devamlı atak yapan bir düzeni var. Hoca işleri sezon sonuna yaklaşınca belli olur. Yeni hoca olayı kongreden sonra netleşecek. Biz bugün bir hoca atayabiliyorsak, Şenol Güneş'in sözleşmesini niye uzatmadık? Aday olacak başkaları çıkabilir, onların da fikirleri olur." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ayrıca, siyah-beyazlı kulübün henüz bir seçim havasında olmadığını sözlerine ekledi.



