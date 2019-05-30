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Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "3 yıllık sözleşme için konuşuyoruz"

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:26
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüştüklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Abdullah Avcı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Daha bitmiş bir şey yok. Herkes böyle bir beklenti içinde ama daha oluşmuş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın tanıdıkları, sevdikleri ve çok beğendikleri bir hoca olduğunu aktaran Orman, "Benim de yakın dostumdur. Beşiktaş'ta olmasını isterim. Son yönetim kurulu toplantısında isimleri tartışmıştık. Abdullah hoca önde gelen isimlerden biriydi. Şu anda konuşuluyor. Beşiktaş büyük bir camia. Teknik direktör konusu, bugünden yarına bitirilmesi gereken bir şey de değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa, açıklaması yapılır. Şu anda 'hayırlı olsun' denilecek bir durum yok. 3 yıllık sözleşme için konuşuyoruz. Sonraki artı opsiyonlar olur. Bizim esas hedefimiz, benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bayrama gitmeden netleşmiş olur." diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın para konusunda esnek davrandığını söyleyen Orman, "Ben zaten prensip olarak hocalarla, oyuncularla para konuşmam. Hiçbir zaman konuşmadım. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah hocanın genel tavrı mülayim, para için çok naif. Para için küçülen bir karakteri hiç olmadı. Beşiktaş'ta da olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Orman, Avcı'nın Beşiktaş'a gelmesi halinde Medipol Başakşehir'den birkaç ismi de getireceğine yönelik iddialar için, "Palavra, yalan. Daha hoca gelmedi ki iki oyuncu gelsin. Bunları konuşmak için çok erken." açıklamasında bulundu.

- Ürkmezgil'den iftar


Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, geleneksel iftarında spor camiasını buluşturdu.

Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen iftar yemeğine, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, Beşiktaşlı eski futbolcular Gökhan Keskin, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek'in yanı sıra, Süper Lig'de yer alan takımların idarecileri katıldı.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:26
  1. Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman
  4. Futbol

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