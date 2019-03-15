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Fikret Orman'a güçlü rakip!

Serdar Bilgili mayıs ayında yapılacak olan olağan genel kurulunda Başkan Fikret Orman'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:45
Fikret Orman'a güçlü rakip!

Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda Başkan Fikret Orman’ın karşısına çıkacak “güçlü rakip” belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpte 2000-2004 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini yürüten Serdar Bilgili kolları sıvadı.

16 sene süren Süleyman Seba döneminin ardından 37 yaşında Beşiktaş başkanlığına seçilen ve camiaya 100. yıl şampiyonluğu yaşatan Bilgili, güçlü bir listeyle Orman’ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tarihi kararda etkili oldu

Güneş'te yer alan iddiaya göre; 2004 yılında ani bir kararla başkanlık görevinden istifa eden Bilgili, geçen yıllar içinde camianın saygı duyulan, “akil” isimleri arasında anılmıştı. Geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan olaylı kupa maçında TFF’nin Sarı-Lacivertliler lehine karar vermesiyle ortaya atılan maça çıkmama kararı da, bizzat Orman tarafından Serdar Bilgili’ye danışılarak alınmıştı. Mevcut yönetime uzun süredir muhalefet eden kesimin tam desteğini alan Bilgili’nin kısa süre içinde bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Geri çekilebilir

Son yapılan olağan genel kurulda muhalefete seslenen ve “Karşıma ciddi bir aday çıkarın” diye rest çeken Fikret Orman'ın, Serdar Bilgili’nin adaylığını açıklaması halinde geri çekilebileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:45
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