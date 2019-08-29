Fikret Orman yeniden başkan oldu Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Fikret Orman yeniden seçildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın son başkanı olan Beşiktaş Kulübü başkanı Firket Orman yeniden vakfın başkanlığına seçildi. Ayrıntılar geliyor...

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