Fikret Orman: Hocamızın durumu iyi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyaret etmeye gitti.Yaşanan olaylar sonrası Orman, Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Güneş için hastaneye koştu. Hastane girişinde basın mensuplarına kısa bir demeç veren Fikret Orman, "Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Hocamla ilgilenmeye geldim" ifadelerini kullandı.

'Üzücü bir gün'

Daha sonra bir basın açıklamasında daha bulunan Fikret Orman önemli ifadeler kullandı. Orman şöyle konuştu:

"Türk sporu açısından üzücü bir gün. İstenmeyen şeyler oldu. Derbiler genelde gergin geçiyor. Bizim stadımızda da derbiler gergin geçti ama hiç böyle olaylar olmadı. Biz oraya misafir olarak geldik. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Fenerbahçe'nin iç işleriymiş falan bunlar bizi alakadar eden şeyler değil. Türkiye'yi dünya 3.sü yapmış bir hocanın böyle bir durumda kalması üzücü. Oyuncular hakeme 'İçeri girebilir miyiz?' diyorlar, hakem de 'Girin' diyor. Soyunma odasına giderken personelimize özel güvenlik görevlileri saldırıyor. Üzülüyoruz."

'Demirören geçmiş olsun diledi'

"Henüz Fenerbahçe Kulübü'nden biri aramadı. Hukuken ne olacağını bilmiyorum. Kararı TFF verecektir. TFF talimatlar ne gerektiyorsa, onu yapacaktır. Bana gelen bilgiler... Ne olursa olsun, yorum yapmayayım. Kararı federasyon verecektir. Sadece TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüm, geçmiş olsun diledi. Neticede federasyondaki insanlar da üzüntülüdür."

