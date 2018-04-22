Fikret Orman: Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor, kumpas ama...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği ile 1900 Kara Kartallar’ın organize ettiği etkinlik için Baküde’ydi.

Başkan Fikret Orman olaylı derbi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kumpas' açıklamalarıyla ilgili, “Tabi bu olay polisin ve savcıların yürüttüğü bir soruşturma. Tabi ki Cumhurbaşkanımız ona gelen bilgiler doğrultusunda en çok bilgi sahibidir. Onun söyledikleri doğrudur. Bu tip olaylar tabi ilk defa olmuyor. 2013’te Galatasaray ile oynadığımız bir maçtı tam da Gezi olayları arefesindeydi. O günkü vali ve emniyet güçlerine biz bütün provokasyonları belgeleriyle vermiştik. O zaman ki yöneticilerin hemen hemen hepsi şu anda FETÖ’den dolayı hapiste. Büyük bir kumpas vardı” dedi.

''KUMPAS OLSA DA CEZA KULÜBE VERİLİR''

Başkan Fikret Orman, “Fakat talimatlar şöyle diyor; Her hangi bir kumpas veya tahrikten oluşacak olaylarda PFDK’nın koşulsuz sorumluluk ilgilerine göre ceza kulübe verilir. Bunun benzerini Lyon maçında da yaşadık. Çıkan olaylar Beşiktaş seyircisinden kaynaklı değildi. Lyon’un sattığı biletlerdendi. Yine de biz iki sene gözlem içerisinde olduk. Bunun adli tarafı başka bir açı, spor hukuku açısına göre cezalandırılması başka bir açı” diye konuştu.

''FENERBAHÇE CAMİASI SUÇLU DEMİYORUM''

Olaylarla ilgili olarak başkan Fikret Orman konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ben zaten asla Fenerbahçe kulübünü yönetenleri ve büyük Fenerbahçe camiası açısından ‘onlar suçlu’ demiyorum. Yüzde yüz içlerindeki münferit kişilerin yaptığı şeylerdir. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Güvenlikten de sorumlu olan oradaki kulüptür. Bu gözle baktığımız zaman PFDK ve federasyonun talimatları ve kuralları açık. Federasyon burada tek başına değil. Cezalar UEFA’nın da kurallarına uygun olarak verilir. Bence verilecek cezalar çok net." (Habertürk)