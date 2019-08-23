Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti radyo kanallarından China Radio International'a (CRI) röportaj verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen yayın organlarından China Radio International (CRI), başkanımız Fikret Orman ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kulübümüzün Çin açılımı ve stratejisinin konuşulduğu röportaj sonunda başkanımıza, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı anısına bir hediye de verildi." ifadeleri kullanıldı.



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