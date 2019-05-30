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Fikret Orman: "Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ta olmasını isterim"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı iftarda Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulunarak, "Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:45
Fikret Orman: "Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ta olmasını isterim"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı iftarda Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulunarak, "Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok. Beşiktaş’ta olmasını ister miyim, isterim" dedi.


Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, bu akşam bir iftar yemeği verdi. İftara Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı yöneticiler, kongre üyeleri ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.


Yemek öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı hakkında konuştu. Orman, herkesin beklenti içerisinde olduğunu belirterek, "Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok. Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda ’Hayırlı olsun’ denilecek bir durum yok açıkçası. Abdullah Avcı’nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah hoca mülayim bir insan. Para konusunda küçülecek bir karakteri yok. Abdullah Avcı’yla 3 yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir. Abdullah hocanın oyuncu getireceği de palavra. Daha kendisi gelmedi ki oyuncu getirsin. Beşiktaş’ta olmasını ister miyim, isterim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:45
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