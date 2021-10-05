Fikret Erkoç kimdir? Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç öldü mü?
Geçtiğimiz yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, şimdi de babası Fikret Erkoç’u kaybetti. 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Peki Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç'un hastalığı neydi?
Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç'tan Ersoy’u üzen haber geldi. Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç’un hayatını kaybettiği açıklandı. Fikret Erkoç, düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan Erkoç bir süredir tedavi görüyordu.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.