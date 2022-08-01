Fıkra gibi olay ama gerçek! Meclis'i toplantıya çağıran CHP Ankara'dan kaçıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınması isteğini dile getirmişti.

Şentop kabul etti

CHP'nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırmıştı.

Meclis'i çağırıp kendileri kaçtılar

Ancak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP yönetimi, fıkra gibi bir olaya kalkıştı. Bugün için talepte bulunan CHP, 120 vekille birlikte Erzurum'a gitme kararı aldı. CHP'li vekillerin katılmaması üzerine TBMM'de yapılan yoklamada Genel Kurul'un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. CHP'lilerin talebi üzerine toplanan TBMM, CHP'li vekillerin olmaması nedeniyle olağanüstü toplantıyı gerçekleştiremedi.

'CHP kendisini de ciddiye almıyor'

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Av. Yaşar Baş, "TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP tam kadro Erzurum’a gidiyormuş… CHP’nin teklifini ciddiye alan başka parti çıkmamıştı… Anlaşılan CHP’nin kendisi de kendi tekliflerini pek ciddiye almıyor…" dedi.