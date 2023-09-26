  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler

'Dolar almak enayiliktir' diyen ekonomist Mert Başaran duyurdu: Bu yatırım aracını alan refaha erer

Hükümete çat! Gelirin olsun kat kat Gülşen'in 'Türkiye'den ayrılırım' sözleri para etti! CHP'li belediyelerden konser yağmuru

CHP’nin küfürbazları mahkemelik

4 yılda 700 bin arıza çıktı! Ödüllü İETT enkaza döndü

Bu kez Hakan Fidan yaptı Erdoğan’ın izinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı.

Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?

Yine İstanbul yine çile! Metroman Ekrem gazman çıktı

Aydınlık’tan Soylu’ya destek

O köyde altın fışkırmaya başladı! Müjdeyi canlı yayında verdi: Türkiye bir ev dolusu altın hazinesine ulaştı
Yerel Fıkra değil gerçek! CHP’yi aratmayan muhtar adayı
Yerel

Fıkra değil gerçek! CHP’yi aratmayan muhtar adayı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 15:31:00 -
Fıkra değil gerçek! CHP’yi aratmayan muhtar adayı

Tıpkı CHP'li belediyelerin Ak Partili belediyelerin icraatlarına konduğu gibi, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan ve yerel seçimlerde muhtar adayı olacağını açıklayan bir işçinin, özel idarenin yaptığı yol ve altyapı hizmetlerini kendi yapıyormuş gibi göstererek sosyal medyadan seçim propagandası yapması tepkilere neden oldu.

Tıpkı CHP'li belediyelerin Ak Partili belediyelerin icraatlarına konduğu gibi, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan ve yerel seçimlerde muhtar adayı olacağını açıklayan bir işçinin, özel idarenin yaptığı yol ve altyapı hizmetlerini kendi yapıyormuş gibi göstererek sosyal medyadan seçim propagandası yapması tepkilere neden oldu.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan Mustafa Akyıldız isimli personel, yaklaşan yerel seçimlerde Dörtyol Mahallesi muhtar adayı olacağını açıkladı. Akyıldız adaylığını açıkladıktan sonra propagandaya başlarken, ilginç bir icraata imza atarak İl Özel İdaresinin köy ve kırsal bölgelerde yaptığı hizmetleri kendi yaptırıyormuş gibi paylaştı. Akyıldız'ın paylaşımını ‘Dörtyol Saraydüzü mevkii mahalle sakinlerimizin talepleri üzerine yollarımızı yapıyoruz, Özel İdare çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim’ başlığı ile yapması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Osman Ziya Bilim ise, Akyıldız’ın paylaşımlarının doğru olmadığını ifade ederek, “Muhtar dahi olsa kurumun adını kullanarak böyle bir şey yapamaz” dedi.

Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!
Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!

Siyaset

Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti
Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Medya

Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

İmamoğlu'na bir engel daha... Videosu ortaya çıktı
İmamoğlu'na bir engel daha... Videosu ortaya çıktı

Gündem

İmamoğlu'na bir engel daha... Videosu ortaya çıktı

Seçim sürecinde destekliyorlardı: Batı medyası İmamoğlu rezilliğini böyle ti'ye aldı
Seçim sürecinde destekliyorlardı: Batı medyası İmamoğlu rezilliğini böyle ti'ye aldı

Siyaset

Seçim sürecinde destekliyorlardı: Batı medyası İmamoğlu rezilliğini böyle ti'ye aldı

İmamoğlu prodüksiyon sunar! Tramvaya kafa atan otobüs
İmamoğlu prodüksiyon sunar! Tramvaya kafa atan otobüs

Gündem

İmamoğlu prodüksiyon sunar! Tramvaya kafa atan otobüs

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23