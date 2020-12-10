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Aktüel Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Aktüel

Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:39:06 -
Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yüksekdağ, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yüksekdağ'ın avukatları salonnda hazır bulunurken, bazı HDP milletvekilleri de duruşmayı izledi.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sona sanığa söz verdi.

Davanın siyasi olduğunu savunan Yüksekdağ, fezlekelerdeki iddiaları kabul etmediğini ve yargılamanın hukuki olmadığını öne sürdü.

Cezaevinde arama yapıldığını ve kaldığı yerdeki tüm notlarına el konulduğunu iddia eden Yüksekdağ, "Bu bütün ülkenin, toplumun hakkına, hukuka yapılmış bir saldırıdır. Biz bu mahkemeye ilk çıktığımızdan itibaren adil yargılanmaya inanmıyorduk, bizi yargılayanları yargılamak için çıktık. İki nedenle ben bu duruşmalara çıkıyorum. Birincisi, bizi yargılayanları yargılamak ve tarihe not düşmek, ikinci neden ise güncel siyasete en azından umut olsun diye." ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ, 4 yıldır hapiste olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) uzun tutukluluk konusundaki kararlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sanık avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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