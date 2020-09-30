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Gündem Figen Yüksekdağ mazeret gösterip duruşmaya katılmadı
Gündem

Figen Yüksekdağ mazeret gösterip duruşmaya katılmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör propagandası’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:30:00 -
Figen Yüksekdağ mazeret gösterip duruşmaya katılmadı

Yüksekdağ, pandemi nedeniyle duruşmaya video konferans sistemiyle bağlanmayacağına ilişkin mazeret dilekçesi yolladı. Avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı Kobani soruşturmasında da müvekkillerinin şüpheli olduğunu belirterek, mükerrer yargılamanın önüne geçilmesi için dosyasının beklenmesini istedi. Mahkeme, Yüksekdağ'ın savunmasının gelecek celse alınmasına karar verdi.

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