FIFA'nın teklifine bir ret de CONCACAF’dan geldi

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına tepkiler devam ediyor.

CONCACAF ve 41 üye ulusal federasyon adına yapılan açıklamada, FIFA Başkanı tarafından geliştirilen ve sunulan, "FIFA Forward Enterprise"ı kurmayı ve FIFA Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı öngören teklifi görüşmek üzere, 41 üye birliğinin temsilcileriyle bir araya gelindiği bildirildi.

Üyelerin FIFA tarafından tanınan sürenin kısalığı nedeniyle derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada tarihin en karlı FIFA Dünya Kupası'nın ardından "FIFA Forward" programlarını finanse etmek için özel sermaye yatırımına neden ihtiyaç duyulduğunun sorgulandığı da kaydedildi.

Açıklamada, "Tarih, FIFA ve futbol ailesine, oyunun koruyucularının değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu göstermiştir. CONCACAF, futbolun geleceğinin ve en büyük varlığının futbol ailemizin elinde kalması gerektiğini yeniden teyit etmektedir." denildi.

INFANTİNO'NUN PLANIHAKKINDA

Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.

Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.