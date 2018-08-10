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FIFA'dan Türk takımına '6 puan' silme cezası kesildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a, eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiği açıklandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:52
FIFA'dan Türk takımına '6 puan' silme cezası kesildi

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2013 yıllarında Manisaspor'da forma giyen Polonyalı futbolcu Iwanski'nin, alacağına ilişkin FIFA'ya yaptığı başvurunun ardından 6 puan silme cezası verildiği belirtildi.

FIFA Disiplin Kurulu'nun aldığı puan silme kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendilerine 8 Ağustos'ta iletildiğinin, bu kararın ardından oyuncuyla temasa geçildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin avro alacağı bulunmaktadır. Görüşmelerde oyuncu ve avukatı, alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim kurulumuz, oyuncu ve avukatına bütçeye uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya'da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz, verilen puan silme cezasını geri almak için yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:52
  1. FIFA
  2. Futbol
  3. Manisaspor
  4. puan silme
  5. TFF 2. Lig
  6. Anadolu Ajansı

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