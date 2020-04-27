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Spor

FIFA’dan oyuncu değişikliğini 5’e çıkarma önerisi

Korona virüs döneminde liglerin yeniden başlamasının planlanmasıyla FIFA da oyun formatında değişikliği gündemine aldı.

2020-04-27 15:47:16 -
FIFA’dan oyuncu değişikliğini 5’e çıkarma önerisi

Korona virüs döneminde liglerin yeniden başlamasının planlanmasıyla FIFA da oyun formatında değişikliği gündemine aldı. Dünya futbolunun patronu, oyuncu değişikliği sayısının 3’ten 5’e çıkarılmasını gündemine aldı.


Korona virüs nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol dururken, bazı ülkelerde mayıs ayı itibariyle liglerin başlayacağı açıklandı. Türkiye’de de liglerin 12 Haziran itibariyle başlaması planlanıyor. Dünya futbolunun patronu FIFA, yeni dönemde alınacak önlemler kapsamında oyun kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Maçlarda yapılan değişiklik sayısının 3’ten 5’e çıkmasını gündemine alan FIFA, bu konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Teklif Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun raporuna tabi olacak. Ayrıca federasyonlar da bu uygulamaya geçip geçmeme konusunda inisiyatif kullanacak.

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