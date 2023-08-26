  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karamollaoğlu yenilginin nedenini buldu! Bir mitingde 7 kişi…? Bunlar acemilik oldu

Yeni düzenleme iştahı artırdı! 10 milyar dolar Türkiye'ye aktı

Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı! İsyan ederek duyurdular... Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! Güney Kore Japonya Ukrayna Moldova sandığınızdan çok daha fazlası İşte 2023'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi! Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi.. Yunanistan şok olacak

Sıcak saatler! Moskova'ya saldırı girişimi

Putin'in ardından Lukaşenko'dan da Prigojin açıklaması geldi! Gündem olacak sözler: 'Prigojin'i uyardım'

ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma

Heykele dost dine düşman

Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı
Spor FIFA’dan, Luis Rubiales'e 90 gün uzaklaştırma
Spor

FIFA’dan, Luis Rubiales'e 90 gün uzaklaştırma

Yeniakit Publisher
2023-08-26 16:21:00 -
FIFA’dan, Luis Rubiales'e 90 gün uzaklaştırma

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in 90 gün boyunca futbolla ilgili tüm müsabakalardan uzaklaştırıldığını açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket sonrasında kriz büyümeye devam ediyor.

Rubiales, istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından, İspanya Kadın Futbol Takımı da maçlara çıkmama kararı aldıklarını ifade etti.

Yaşanan durum sonrası FIFA’dan, İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e ceza geldi. FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurdu.

İdrarında kan gördü! Şüphesi hayatını kurtardı
İdrarında kan gördü! Şüphesi hayatını kurtardı

Sağlık

İdrarında kan gördü! Şüphesi hayatını kurtardı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler
İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

Gündem

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

Geleceğin petrolü için özel adım! Türkiye inşa edecek
Geleceğin petrolü için özel adım! Türkiye inşa edecek

Ekonomi

Geleceğin petrolü için özel adım! Türkiye inşa edecek

Sıcak saatler! Moskova'ya saldırı girişimi
Sıcak saatler! Moskova'ya saldırı girişimi

Dünya

Sıcak saatler! Moskova'ya saldırı girişimi

Bakan Yerlikaya Diyarbakır'daki sıcak gelişmeyi duyurdu
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'daki sıcak gelişmeyi duyurdu

Gündem

Bakan Yerlikaya Diyarbakır'daki sıcak gelişmeyi duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23