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Spor FIFA'dan Kocaelispor’a transfer engeli
Spor

FIFA'dan Kocaelispor’a transfer engeli

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
FIFA'dan Kocaelispor’a transfer engeli

Kocaelispor, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili bazı maddelerin ihlal edilmesi nedeniyle geçici transfer tedbiriyle karşı karşıya kaldı. Kulüp yönetimi, gerekli idari adımların atıldığını ve sistem entegrasyonunun tamamlanmasıyla birlikte engelin kısa süre içinde kaldırılacağını açıkladı.

Kocaelispor’da transfer sürecini doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, FIFA tarafından kulübe geçici transfer tedbiri uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararın FIFA Clearing House sistemiyle bağlantılı bazı maddelerin ihlali nedeniyle alındığı belirtildi. Böylece Kocaelispor, yeni transfer planlaması öncesinde idari bir engelle karşı karşıya kalmış oldu.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yeşil-siyahlı kulübe uygulanan transfer tedbirine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“FIFA Clearing House sistemi ilgili maddelerinin ihlali sebebiyle kulübümüze geçici transfer tedbiri uygulamıştır. İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi ve kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran 2026 tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız”

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