Spor FIFA'dan İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası çağrısı
Spor

FIFA'dan İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası çağrısı

FIFA'dan İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası çağrısı

FIFA; ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması yönünde çağrıda bulundu.

FIFA, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması çağrısında bulundu.

 

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

