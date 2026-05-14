FIFA'dan 3 Türk takımına kötü haber!
FIFA'dan 3 Türk takımına transfer yasağı geldi. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı getirildi. 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü de 3 dönem transfer yasağı aldı.
FIFA’dan kötü haber geldi. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile TFF 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı geldi.
FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.
FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.
Dünya
FIFA Başkanı’ndan skandal “İsrail” hamlesi! Siyonist seviciliği, adamın iliklerine kadar işlemiş