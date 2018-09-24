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FIFA yılın futbolcusunu seçti

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric kazandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:50
FIFA yılın futbolcusunu seçti

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Luka Modric, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Yılın kalecisi ödülünü, geçen sezon Chelsea'de oynayan Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta aldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:50
  1. Luka Modric

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