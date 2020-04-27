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Spor

FIFA yeni sezona hazırlanıyor! Koronavirüs sonrası futbolu bekleyen büyük değişiklik

Dünya futbolunun patronu FIFA, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından oyun kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacak olan FIFA, oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkarılmasını planlıyor.

2020-04-27 16:07:00 -
FIFA yeni sezona hazırlanıyor! Koronavirüs sonrası futbolu bekleyen büyük değişiklik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde liglerin yeniden başlamasının planlanmasıyla FIFA da oyun formatında değişikliği gündemine aldı. Dünya futbolunun patronu, oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkarılmasını gündemine aldı.

Oyun kuralında değişiklik planlanıyor

Korona virüs nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol dururken, bazı ülkelerde mayıs ayı itibariyle liglerin başlayacağı açıklandı. Türkiye'de de liglerin 12 Haziran itibariyle başlaması planlanıyor. Dünya futbolunun patronu FIFA, yeni dönemde alınacak önlemler kapsamında oyun kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak

Maçlarda yapılan değişiklik sayısının 3'ten 5'e çıkmasını gündemine alan FIFA, bu konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Teklif Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun raporuna tabi olacak. Ayrıca federasyonlar da bu uygulamaya geçip geçmeme konusunda inisiyatif kullanacak.

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