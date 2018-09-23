FIFA kokartlı Neslihan Muratdağı'na görev!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek müsabakalarda Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımları yer alacak.

Neslihan Muratdağı, 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak Avusturya-Slovenya ve 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Belarus-Avusturya müsabakalarında görev yapacak.

Betül Nur Yılmaz ise bu karşılaşmalarda yardımcı hakem olacak.