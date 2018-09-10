THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

FIFA FIFPro, yılın en iyi 11'i aday listesini açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:16
FIFA FIFPro, yılın en iyi 11'i aday listesini açıkladı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 65 ülkede forma giyen yaklaşık 25 bin profesyonel futbolcu tarafından belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları arasında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da yer aldı. İspanya 9, Fransa ise 8 oyuncusuyla listede yer alarak en başarılı ülkeler olarak öne çıktı.

Geçen sezonun performansları hesaba katılarak 1 kaleci, 4 savunma, 3'er orta saha ve forvet oyuncusunun adını yazdıracağı yılın 11'i, 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninde açıklanacak. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ile teknik direktörlerinin yanı sıra en iyi kaleci, gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

FIFA Yılın 11'ine aday 55 futbolcu şöyle:

Kaleci:Gianluigi Buffon (PSG/Juventus), Thibaut Courtois (Real Madrid/Chelsea), David De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Dani Alves (PSG), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Dejan Lovren (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (Everton/Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Samuel Umtiti (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Inter/Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Vissel Kobe/Barcelona), Isco (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), David Silva (Manchester City), Arturo Vidal (Barcelona/Bayern Münih)

Forvet:Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Romelu Lukaku (Manchester United), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Muhammed Salah (Liverpool), Luis Suarez (Barcelona)

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:16
  1. FIFA
  2. FIFPro
  3. Yılın en iyi 11'i
  4. aday listesi açıklandı
  5. Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları kaça kaçar ücretsiz?
    1. Pazartesi günü İstanbul'da toplu..
    2. Kolesterol hapları zararlıymış!
    3. Merasim Sokak davasında karar çıktı!
    4. Türkiye'nin dolar mesajı, dünyada ses..
    5. 497 düzensiz göçmen sınırda yakalandı
    6. Okul sezonu öncesi İBB'den..
    7. Kilis'te esnaf kavgası kanlı bitti!
    8. Karaciğerde sorun varsa...
    9. Pakistan Ordusu 13 teröristin idam..
    10. FIFA FIFPro, yılın en iyi 11'i aday..
    11. Yeni sezon öncesi kırtasiyelere..
    12. Gomis'e büyük şok! Akrabası uğradığı..
    13. Etraf mikrop kaynıyor
    14. Şems-i Tebrizi'den nasihatler
    15. Ankara kararını verdi: Suriyelilere..
    16. Zonguldak'ta trafik kazası can aldı!..
    17. Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'na red!
    18. Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son..
    19. Salah'ı sakatlayan Ramos: Ölüm..
    20. İdlib'e hava saldırısı protesto edildi!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek