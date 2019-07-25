FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi Cezayir, 28 basamak birden yükselerek ayın en hızlı çıkışını gerçekleştiren takım oldu- FIFA dünya klasmanında Türkiye, 37. sıradaki yerini korudu

ANKARA (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında en hızlı çıkışa, 28 basamak birden yükselen Cezayir imza attı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında, Afrika Uluslar Kupası, Kupa Amerika ve CONCACAF Altın Kupa finalleri nedeniyle köklü değişikler yaşandı. Kupa Amerika'yı kazanan Brezilya, dünya sıralamasında Fransa'yı geride bırakarak ikinciliğe yükselirken, Belçika ise zirvedeki yerini korudu. Güney Amerika temsilcileri Uruguay, Kolombiya ve Arjantin de çıkışa geçerek sıralamada ilk 10 takım arasına adlarını yazdırdı. Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir ise 28 basamak birden yükselerek 40'ıncılığa yerleşirken, ayın en hızlı çıkışını gerçekleştiren takım olarak öne çıktı. CONCACAF Altın Kupa'yı kazanan Meksika 6 basamak çıkarak 12'nciliğe, finalde kaybeden ABD ise 8 basamak yükselerek 22'nciliğe yerleşti. Türkiye'nin ise 37. basamaktaki yeri değişmedi. Sonraki dünya sıralaması, 19 Eylül'de duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1746 - 2 Brezilya 1726 +1 3 Fransa 1718 - 1 4 İngiltere 1652 - 5 Uruguay 1637 +3 6 Portekiz 1631 -1 7 Hırvatistan 1625 -1 8 Kolombiya 1622 +5 9 İspanya 1617

-2 10 Arjantin 1610 +1



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