  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti

Batı'yı korkutan adım! BRICS'e katılmaya onay verdiler

CHP'deki kriz çok su kaldırır! Yılmaz Özdil Özgür Özel'e verdi veriştirdi

Ve Putin kritik kararını açıkladı! Toprakları genişleteceğiz

İngiltere'den petrol kararı: Kuzey Denizi'nde 24 petrol ve gaz arama lisansı verdi!

Müslümanlar İsrail'e neden müdahale edemiyor? İşte cevabı...

Turizm gelirleri: 4. çeyreği ve yılın geneli rakamları zirveye ulaştı! Yeni satışlara başlıyor

Guterres'ten tüm ülkelere Adalet Divanı çağrısı

İsrail'den büyük ahlaksızlık! Dünyadaki Müslümanlarla resmen alay etti

Bakan Bayraktar'dan ve Abdulkadir Uraloğlu'dan Türkiye'ye Filyos mesajı! Müjdeyi verdiler: 13 gemi...
Spor FIFA açıkladı! Bonservis ödemelerinde rekor kırıldı, yine devam edecekler! O rakamı!
Spor

FIFA açıkladı! Bonservis ödemelerinde rekor kırıldı, yine devam edecekler! O rakamı!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 02:46:00 - 2024-02-01 02:50:44
FIFA açıkladı! Bonservis ödemelerinde rekor kırıldı, yine devam edecekler! O rakamı!

2023'te FIFA raporuna göre uluslararası futbol transferlerinde bonservis harcamaları rekor seviyeye ulaşarak 9,63 milyar dolara ulaştı. Resmi müjdenin tüm bunlar heyecan oluşturdu!

2023'te FIFA raporuna göre uluslararası futbol transferlerinde bonservis harcamaları rekor seviyeye ulaşarak 9,63 milyar dolara ulaştı.

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu, 2023 yılında futbol dünyasında gerçekleşen uluslararası transferlerdeki bonservis harcamalarının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre, 2023 yılında tam 74 bin 836 uluslararası transfer gerçekleşti. Bu rakam, futbol tarihindeki en yüksek transfer sayısını temsil ediyor.

BONSERVİS HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

2022 yılına göre yüzde 48,1'lik bir artışla, 2023 yılında uluslararası transferler için toplam 9,63 milyar dolar bonservis bedeli ödendi. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düşüş gösteren harcamalar, 2023 yılında rekor bir seviyeye ulaşarak futbol kulüplerinin pazardaki canlanmayı gözler önüne serdi. 2022 yılında yapılan harcamalar ise 6,5 milyar dolar seviyesindeydi.

İLK 10 TRANSFERİN AĞIRLIĞI

İlginç bir veri olarak, 2023 yılındaki ilk 10 oyuncu transferi, bonservis harcamalarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu. Ayrıca, ilk 100 futbolcunun bonservis ücretleri, toplam harcamaların yüzde 45'inden fazlasını kapsadı. Bu durum, yüksek profilli transferlerin pazar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER VE ÜCRETLER

Raporda, bonservis bedelleri en yüksek futbolcular arasında Jude Bellingham (Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e), Enzo Fernandez (Benfica'dan Chelsea'ye) ve Harry Kane (Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e) gibi önemli isimler yer alıyor. Ancak futbolcuların bonservis ücretleri hakkında detaylı bilgi verilmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜRKİYE'NİN TRANSFER PERFORMANSI

Türkiye, 2023 yılında 428 futbolcu transfer ederek uluslararası alanda 10. sırada yer alırken, 337 futbolcu ihracatı ile 15. sırada bulunuyor. Türkiye'nin uluslararası transferde yaptığı toplam bonservis harcaması 260 milyon dolar olurken, bu rakamla en fazla harcama yapan ülkeler listesinde 9. sıradaki yerini aldı. Türkiye ayrıca, 161 milyon dolarlık bonservis geliri ile 14. sırada yer alıyor.

EN FAZLA HARCAMA YAPAN VE GELİR ELDE EDEN ÜLKELER

Uluslararası transferlerde en fazla bonservis harcaması yapan ülke 2,956 milyar dolar ile İngiltere olurken, en fazla bonservis geliri elde eden ülke 1,2 milyar dolar ile Almanya oldu. Suudi Arabistan ise 970 milyon dolarlık harcamayla, uluslararası alanda en fazla bonservis harcaması yapan beşinci ülke olarak dikkat çekti.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Uluslararası futbolcu transferinde, 2023 yılında en fazla futbolcu ihraç eden ülke 1217 transfer ile Brezilya oldu. Bu ülkenin futbolcu ihracat kabiliyeti, global futbol pazarında önemli bir rol oynuyor. Öte yandan, yurt dışından en fazla futbolcu alan ülke ise 1017 transfer ile Portekiz olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Portekiz'in futbolcu ithalatında bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

EN FAZLA TRANSFER GERÇEKLEŞTİREN ROTA

Brezilya ve Portekiz arasındaki futbolcu hareketliliği de dikkat çekici. 2023 yılında Brezilya'dan Portekiz'e yapılan 414 futbolcu transferi, bir ülkeden diğerine en fazla transfer gerçekleşen rota oldu. Bu istatistik, iki ülke arasındaki futbol bağlarının güçlü olduğunu ve bu rota üzerinde yoğun bir transfer trafiği yaşandığını ortaya koyuyor.

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde:

Harekete geçti... Talih geliyor mu? Bu oyuncuyu istiyor! Ne kadar verecek peki? Kural ihlali yapacak mı?
Harekete geçti... Talih geliyor mu? Bu oyuncuyu istiyor! Ne kadar verecek peki? Kural ihlali yapacak mı?

Spor

Harekete geçti... Talih geliyor mu? Bu oyuncuyu istiyor! Ne kadar verecek peki? Kural ihlali yapacak mı?

İngilizler bu kez o ismi işaret etti! Paraya para demeyecek: Hedefleri hep yüksek olan: Öne çıkan o isim: Bombayı patlattı!
İngilizler bu kez o ismi işaret etti! Paraya para demeyecek: Hedefleri hep yüksek olan: Öne çıkan o isim: Bombayı patlattı!

Spor

İngilizler bu kez o ismi işaret etti! Paraya para demeyecek: Hedefleri hep yüksek olan: Öne çıkan o isim: Bombayı patlattı!

TFF'den yayın ihalesi kararı: Resmen açıklandı!
TFF'den yayın ihalesi kararı: Resmen açıklandı!

Spor

TFF'den yayın ihalesi kararı: Resmen açıklandı!

Hatayspor Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi resmen belli oldu! Çıldırtacak transfer haberi! Harekete geçtiler
Hatayspor Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi resmen belli oldu! Çıldırtacak transfer haberi! Harekete geçtiler

Spor

Hatayspor Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi resmen belli oldu! Çıldırtacak transfer haberi! Harekete geçtiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23