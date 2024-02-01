FIFA açıkladı! Bonservis ödemelerinde rekor kırıldı, yine devam edecekler! O rakamı!

2023'te FIFA raporuna göre uluslararası futbol transferlerinde bonservis harcamaları rekor seviyeye ulaşarak 9,63 milyar dolara ulaştı.

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu, 2023 yılında futbol dünyasında gerçekleşen uluslararası transferlerdeki bonservis harcamalarının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre, 2023 yılında tam 74 bin 836 uluslararası transfer gerçekleşti. Bu rakam, futbol tarihindeki en yüksek transfer sayısını temsil ediyor.

BONSERVİS HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

2022 yılına göre yüzde 48,1'lik bir artışla, 2023 yılında uluslararası transferler için toplam 9,63 milyar dolar bonservis bedeli ödendi. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düşüş gösteren harcamalar, 2023 yılında rekor bir seviyeye ulaşarak futbol kulüplerinin pazardaki canlanmayı gözler önüne serdi. 2022 yılında yapılan harcamalar ise 6,5 milyar dolar seviyesindeydi.

İLK 10 TRANSFERİN AĞIRLIĞI

İlginç bir veri olarak, 2023 yılındaki ilk 10 oyuncu transferi, bonservis harcamalarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu. Ayrıca, ilk 100 futbolcunun bonservis ücretleri, toplam harcamaların yüzde 45'inden fazlasını kapsadı. Bu durum, yüksek profilli transferlerin pazar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER VE ÜCRETLER

Raporda, bonservis bedelleri en yüksek futbolcular arasında Jude Bellingham (Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e), Enzo Fernandez (Benfica'dan Chelsea'ye) ve Harry Kane (Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e) gibi önemli isimler yer alıyor. Ancak futbolcuların bonservis ücretleri hakkında detaylı bilgi verilmedi.

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TÜRKİYE'NİN TRANSFER PERFORMANSI

Türkiye, 2023 yılında 428 futbolcu transfer ederek uluslararası alanda 10. sırada yer alırken, 337 futbolcu ihracatı ile 15. sırada bulunuyor. Türkiye'nin uluslararası transferde yaptığı toplam bonservis harcaması 260 milyon dolar olurken, bu rakamla en fazla harcama yapan ülkeler listesinde 9. sıradaki yerini aldı. Türkiye ayrıca, 161 milyon dolarlık bonservis geliri ile 14. sırada yer alıyor.

EN FAZLA HARCAMA YAPAN VE GELİR ELDE EDEN ÜLKELER

Uluslararası transferlerde en fazla bonservis harcaması yapan ülke 2,956 milyar dolar ile İngiltere olurken, en fazla bonservis geliri elde eden ülke 1,2 milyar dolar ile Almanya oldu. Suudi Arabistan ise 970 milyon dolarlık harcamayla, uluslararası alanda en fazla bonservis harcaması yapan beşinci ülke olarak dikkat çekti.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Uluslararası futbolcu transferinde, 2023 yılında en fazla futbolcu ihraç eden ülke 1217 transfer ile Brezilya oldu. Bu ülkenin futbolcu ihracat kabiliyeti, global futbol pazarında önemli bir rol oynuyor. Öte yandan, yurt dışından en fazla futbolcu alan ülke ise 1017 transfer ile Portekiz olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Portekiz'in futbolcu ithalatında bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

EN FAZLA TRANSFER GERÇEKLEŞTİREN ROTA

Brezilya ve Portekiz arasındaki futbolcu hareketliliği de dikkat çekici. 2023 yılında Brezilya'dan Portekiz'e yapılan 414 futbolcu transferi, bir ülkeden diğerine en fazla transfer gerçekleşen rota oldu. Bu istatistik, iki ülke arasındaki futbol bağlarının güçlü olduğunu ve bu rota üzerinde yoğun bir transfer trafiği yaşandığını ortaya koyuyor.

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde: