FIFA 20'nin Türkiye ücreti ve çıkış tarihi açıklandı FIFA 20 için geri sayım sürüyor. FIFA 20'nin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. ​Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak. FIFA 20 Xbox One fiyatları: Standart Edition – 427.50 TL

Champions Edition – 558 TL

Ultimate Edition – 627 TL FIFA 20 PS4 Fiyatları: Standart Edition – 429 TL

Champions Edition – 559 TL

Ultimate Edition – 609 TL FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10

AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)

8 GB RAM

AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)

50 GB boş alan

512 kbps internet bağlantısı

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