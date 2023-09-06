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Medya Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?
Medya

Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?

Yeniakit Publisher
2023-09-06 13:45:00 -
Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Soçi'de Rusya'nın 17 Temmuz'da ayrıldığı Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın gündem olduğu görüşmeyi değerlendirdiği yazısında, "Lavrov çok hareketliydi. Bir ara Hakan Fidan, Lavrov ve MİT Başkanı İbrahim Kalın salonun bir köşesinde hararetli bir şekilde konuştular. Soçi’den döndük ama aklım üçlü sohbette kaldı. Dünyanın en gizemli üç insanı acaba ne konuştular?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Soçi'de Rusya'nın 17 Temmuz'da ayrıldığı Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın gündem olduğu görüşmeyi değerlendirdiği yazısında, "Putin soğuk bir lider ama kanı Erdoğan’ı karşılaması çok sıcaktı. Bu samimi karşılama Tahıl Koridoru’nun çözüldüğü anlamına gelir mi diye sorduğumuzda bizim diplomatlarımız ihtiyatlı olmamızı tavsiye ettiler. Zaten görüşmenin sonucu onları doğruladı" dedi.

İki ülke heyetlerinin görüşmesine dikkati çeken Selvi, "Lavrov çok hareketliydi. Bir ara Hakan Fidan, Lavrov ve MİT Başkanı İbrahim Kalın salonun bir köşesinde hararetli bir şekilde konuştular. Soçi’den döndük ama aklım üçlü sohbette kaldı. Dünyanın en gizemli üç insanı acaba ne konuştular?" ifadelerini kullandı.

 

 
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