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Fibromiyalji hastalığı nedir?

Fibromiyalji nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir? Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Feride Ekimler Süslü, fibromiyalji hakkında bilgi verdi.

27 Kasım 2018 Salı 20:33
Fibromiyalji hastalığı nedir?

Fibromiyalji yani yumuşak dokuda oluşan romatizmal ağrılar, 25-55 yaşları arasında ve daha çok kadınlarda sıklıkla görülüyor. Çocukluk döneminde de ortaya çıkabilen hastalık; kaslarda ağrı ve hassasiyet, uyku bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve sabahları “tutulma” hissi ile uyanma gibi belirtiler gösteriyor.

Fibromiyaljinin, nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte eğitim ve ekonomik düzeyi ortalamanın üzerinde olan kişilerde daha sık görüldüğünü söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Feride Ekimler Süslü, uyku bozuklukları, düşme ya da motorlu araç kazası gibi büyük fiziksel travmaların, ruhsal travmaların, bazı viral hastalıkların, romatoid artritin, ankilozan spondilit gibi bazı romatizmal hastalıkların fibromiyaljiyi tetikleyen faktörler olduğunu belirtti.

DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR

Ağrının fibromiyaljide en sık karşılaşılan şikayet olduğunu dile getiren Dr. Süslü, fibromiyaljinin belirtilerine dikkat çekti, tedavisi ve korunma yolları ile ilgili şu bilileri aktardı: 

“Ağrılar genellikle vücudun daha çok kullanılan boyun ve bel bölgesinde yoğun hissedilir. Omuz, dirsek, diz ve ellerde de hissedilebilir. Hastalar vücudunun bir tarafının diğer taraftan daha çok ağrıdığını ifade eder. Nadiren el ve ayaklarda şişlik olabilir. Hastaların yarısında gerilim tipi baş ağrısı vardır. Sık idrara çıkma ve acil idrar yapma gereksinimi doğar. Çene eklemi ağrıları, kramplar ve kulak çınlamaları da görülebilir. Bazı hastalarda depresyon ve benzeri şikayetlere de ortaya çıkabilir. 

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

1. Uyku bozukluğu.
2. Sabahları yorgun kalkma.
3. Karın ve göğüs ağrısı.
4. Ellerde uyuşma.
5. Kabızlık veya ishal.
6. Mide ağrısı.
7. Adet dönemi ağrıları.
8. Nefes almada zorlanma.
9. Çabuk sinirlenme

TEDAVİDE EN ETKİLİ YÖNTEM EGZERSİZ

Fibromiyaljide fiziksel egzersiz tedavide çok önemlidir. Birçok çalışmada en etkili tedavinin, düşük yoğunluktaki aerobik olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte her hasta için her egzersiz uygun değildir. Fibromiyalji hastalarında ağrının rahatlatılması ve yaşam kalitesinin artırılmasında genellikle yüzmenin etkili olduğu belirtilmiştir. Özellikle açık havada yapılan tempolu yürüyüşler, hastalıkta görülen şikayetlerin giderilmesi konusunda en az yüzme kadar etkilidir. Gevşeme ve germe egzersizleri, bisiklete binme ve su aerobiği gibi aktivitelerden de yararlanılabilir. 

UYKU KAÇIRAN ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURULMALI

Fibromiyalji sendromu tedavisinde kullanılan ilaçlar, ağrıyı azaltmak, yorgunluğu gidermek, uykuyu düzenlemek ve depresyonu tedavi etmek amacıyla kullanılır. Bu yüzden yatmadan önce uykuyu etkileyecek , sigara, çay, kola, kahve gibi maddeler tüketilmemelidir. Antidepresan ve ağrı kesici olmak üzere, uyku düzenleyici ve kas gevşetici ilaçlar ile tedavi planlanır. Bunun dışında hassas noktalar üzerine lokal enjeksiyonlar yapılabilir. Fizik tedavide sıcak uygulama, derin ısıtıcılar, ağrı kesici özelliği olan elektriksel stimülasyon ve masaj ile olumlu sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca hastalara kaplıca kürleri önerilir.”

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:33
  1. Antalya
  2. Ağrı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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