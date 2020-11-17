  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fibabanka Mobil’den "FibaFX" yeniliği
Aktüel

Fibabanka Mobil’den "FibaFX" yeniliği

Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken: - "FibaFX’in avantajlı fiyatlamaları, işlem hızı, kolay kullanımı, teknolojik altyapısı ve gelişmiş grafikleri ile müşterilerimizin döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini, rahatlıkla ve zamandan tasarruf ederek yapmalarını sağlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:55:48 -
Fibabanka Mobil’den "FibaFX" yeniliği

İSTANBUL (AA) - Fibabanka’nın Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden kolayca erişim sağlanan yeni nesil döviz alım satım hizmeti FibaFX ile Fibabanka bireysel müşterileri, piyasa takibi ile döviz ve kıymetli maden işlemlerini hızla ve güvenle yapabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, çok daha hızlı ve kolay bankacılık deneyimi sunmak amacıyla dijital bankacılık çözümlerini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda geçen yılsonunda yenilediği Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarına yeni fonksiyonlar eklemeyi sürdürüyor. Fibabanka bireysel müşterileri, döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında yer alan FibaFX hizmeti ile anlık olarak gerçekleştirebilecekler.

Açıklamaya göre FibaFX’in yenilikleri arasında şu özellikler yer alıyor:

5 gün 24 saat canlı fiyatlarla hızlı işlem yapabilme imkânı sunuyor. Piyasa bilgileri anlık olarak takip edilebiliyor ve ekonomik takvime kolaylıkla ulaşılabiliyor. Kur ve tutarlar için alarm kurularak işlemler istenen hedef fiyattan gerçekleştirilebiliyor. Emir bırakma özelliği ile de otomatik alım ve satım yapılabiliyor. Özelleştirilebilir yapısıyla FibaFX, takip edilmek istenen kurları seçerek kişiye özel takip listesi oluşturma olanağı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, Fibabanka’nın dijital kanallarını çeşitlendirmeye ve geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirterek; "Müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını zaman ve mekândan bağımsız, hızlı ve güvenli bir biçimde karşılamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital bankacılık stratejilerimiz kapsamında gelişen teknolojileri yakından takip ederek dijital tabanlı yeni ürün ve hizmetler sunmayı sürdürüyoruz. Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda eklediğimiz yeni döviz ve kıymetli maden alım satım hizmetimiz FibaFX de bu alandaki yeniliklerimizden biri. FibaFX’in avantajlı fiyatlamaları, işlem hızı, kolay kullanımı, teknolojik altyapısı ve gelişmiş grafikleri ile müşterilerimizin döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini, rahatlıkla ve zamandan tasarruf ederek yapmalarını sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı. Büyük tepki çeken olay so..
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor...
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay