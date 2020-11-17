Fibabanka Mobil’den "FibaFX" yeniliği

İSTANBUL (AA) - Fibabanka’nın Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden kolayca erişim sağlanan yeni nesil döviz alım satım hizmeti FibaFX ile Fibabanka bireysel müşterileri, piyasa takibi ile döviz ve kıymetli maden işlemlerini hızla ve güvenle yapabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, çok daha hızlı ve kolay bankacılık deneyimi sunmak amacıyla dijital bankacılık çözümlerini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda geçen yılsonunda yenilediği Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarına yeni fonksiyonlar eklemeyi sürdürüyor. Fibabanka bireysel müşterileri, döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında yer alan FibaFX hizmeti ile anlık olarak gerçekleştirebilecekler.

Açıklamaya göre FibaFX’in yenilikleri arasında şu özellikler yer alıyor:

5 gün 24 saat canlı fiyatlarla hızlı işlem yapabilme imkânı sunuyor. Piyasa bilgileri anlık olarak takip edilebiliyor ve ekonomik takvime kolaylıkla ulaşılabiliyor. Kur ve tutarlar için alarm kurularak işlemler istenen hedef fiyattan gerçekleştirilebiliyor. Emir bırakma özelliği ile de otomatik alım ve satım yapılabiliyor. Özelleştirilebilir yapısıyla FibaFX, takip edilmek istenen kurları seçerek kişiye özel takip listesi oluşturma olanağı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, Fibabanka’nın dijital kanallarını çeşitlendirmeye ve geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirterek; "Müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını zaman ve mekândan bağımsız, hızlı ve güvenli bir biçimde karşılamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital bankacılık stratejilerimiz kapsamında gelişen teknolojileri yakından takip ederek dijital tabanlı yeni ürün ve hizmetler sunmayı sürdürüyoruz. Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda eklediğimiz yeni döviz ve kıymetli maden alım satım hizmetimiz FibaFX de bu alandaki yeniliklerimizden biri. FibaFX’in avantajlı fiyatlamaları, işlem hızı, kolay kullanımı, teknolojik altyapısı ve gelişmiş grafikleri ile müşterilerimizin döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini, rahatlıkla ve zamandan tasarruf ederek yapmalarını sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.