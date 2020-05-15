FIBA Şampiyonlar Ligi'nden Darüşşafaka Tekfen'e davet

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Darüşşafaka Kulübü İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan, FIBA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları için teklif aldıklarını söyledi.

Cem Uğur Yelkalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana Avrupa Ligi organizasyonlarında mücadele ettiklerini belirterek, "Avrupa Ligi, çok inandığımız bir organizasyon. Onlarla çok köklü bağlantılarımız var. Ancak son dönemde Avrupa Ligi ile ilgili yaşadığımız hayal kırıklıkları oldu. Bu da ön plana çıktı ki FIBA, tarihimizde ilk defa birinci kupası Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızı teklif etti. FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Darüşşafaka Tekfen takımını resmen davet etti." ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlı kulübün yönetim kurulunun önümüzdeki hafta toplantı yapacağını aktaran Yelkalan, "Ramazan Bayramı'ndan önce karar alma aşamasına geleceğiz. FIBA'nın şartları çok güzel. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iyi takımlar oynuyor. FIBA'nın teklifi çok iyi. Uzun vadeli. Daha basketbol odaklı. Basketbolun sürdürülebilmesi adına parametreleri daha güçlü. Önümüzdeki hafta karar vereceğiz. Haziranın başında bu kararı deklare etmek istiyoruz." diye konuştu.

FIBA'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni daha güçlü bir organizasyon haline getirmek için çalışma yürüttüğünü vurgulayan Cem Uğur Yelkalan, "FIBA, Avrupa Ligi'ne göre bir seviye daha fazla bütçe ayırmış. Basketbol, ekonomik anlamda sürdürülebilirlik konusunda futbol gibi değil. Gelirleri çok düşük. Harcamaları da biraz fazla. Bu, kulüpler için çok kolay değil. FIBA'nın bu hamlesi mantıklı. Kulüplere daha fazla para veriyor." şeklinde görüş belirtti.





- "Avrupa Ligi bize haksızlık yaptı"





Cem Uğur Yelkalan, Avrupa Ligi yönetiminin kendilerine haksızlık yaptığını dile getirdi.

ULEB Avrupa Kupası'nda İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna ile çeyrek finale yükselebilmek için İstanbul'da yapmaları gereken önemli bir müsabakayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Mart'ta Sırbistan'da oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Yelkalan, şunlar söyledi:

"İtalyan takımının İstanbul'a gelemeyeceği belliydi. O dönemde İtalya'da çok ciddi sağlık sorunu vardı ve biz de ülke olarak İtalya ile tüm seyahatlerimizi kesmiştik. Avrupa Ligi'ne, tehlikeye girmek istemediğimizi bildirdik. Avrupa Ligi'ne başvurduk ve maçın belirlenen tarihten bir sonraki hafta Berlin'de oynanmasını rica ettik. Maalesef Avrupa Ligi, 22 saat kala müsabakanın Belgrad'da oynanacağını söyledi. Buna ihtimal vermemiştik. Segafredo Virtus Bologna takımının en az 3 oyuncusu Sırp ve o salonda büyüdüler. Sırbistan Milli Takımı'nın eski başantrenörü Djordjevic de Virtus Bologna'nın başında. Onlar için eve gitmek gibi oldu. Maç sırasında salon amiri yanımdaydı ve bana 'Virtus Bologna geldi ama sanki bizim takım gibi. Hepsi Sırpça konuşuyor' dedi. Avrupa Ligi hiçbir isteğimizi kabul etmedi, müzakereye bile almadı. Özel uçak tutmak zorunda kaldık. Ev sahibi olduğumuz için bütün masrafları bize ödetti. Bu sürecin iyi yönetilemediğini düşünüyoruz. Bu süreçte Avrupa Ligi'ne kırıldık. Bu yaşadıklarımızın vereceğimiz kararda etkisi olacak. Taraftarlarımızın çok büyük tepkisi oldu. Bu süreçte yaralandık. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz."





- Liglerin sonlandırılma kararına destek





Cem Uğur Yelkalan, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararını desteklediklerini belirtti.

TBF'nin süreci iyi yönettiğini aktaran Yelkalan, "Ligin bu şekilde devam edebilmesi çok zordu. Hepimiz 2 ay evde kaldık. Bu 2 ayın sonucunda hiçbir şey yaşanmamış gibi davranamayız. Hayırlı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Alınmış çok iyi bir karar. Psikolojik olarak hiçbirimiz hazır değildik. Olumlu bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu karar için TBF'ye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.







