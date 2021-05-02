FİBA Grubu, Gelecek Varlık’ın halka arzı için SPK’ya başvurdu

Kuruluşundan bu yana 1.5 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralan Gelecek Varlık, toplamda 480 binden fazla müşterisini de finansal özgürlüğüne kavuşturdu. Şirket, toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğüyle varlık yönetimi sektöründe bir numarada bulunuyor.

3.8 milyar TL tahsilat

2020 sonu itibarıyla devraldıkları alacaklardan toplam 3.8 milyar TL tahsilat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan şunları ifade etti: “Müşterilerimize sağladığımız çözümlerle 2020 yılını 551 milyon TL tahsilatla kapattık. 2021 ilk çeyreğinde tahsilatımızı yüzde 28 arttırarak büyümeye devam ettik. Özellikle bu zor dönemde işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri ve bireylerin finansal özgürlüklerine kavuşmaları için müşterilerimize çözüm odaklı esneklikler sağladık. Gücümüzü müşterilerimizin finansal durumlarını yakından takip etmemizi ve kişiye özel çözümler üretmemizi sağlayan gelişmiş dijital altyapımızdan, deneyimli insan kaynağımızdan alıyoruz.”

İstihdama katkı

550’den fazla kişiye istihdam sağladıklarını da belirten Ünlüdoğan, “Çalışanlarımızın yüzde 66’sı ve yönetim kadromuzun yüzde 55’i kadınlardan oluşuyor. Uzlaşmacı, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu. Risk Merkezi verilerine göre sektörde 2 milyonun üzerinde borçlu bulunduğuna ve mevcut borçluların yarıya yakınının müşterileri olduğuna dikkat çeken Ünlüdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “FİBA Grubu’nun finans sektöründeki deneyimi ve Gelecek Varlık’ın 15 yıllık başarılı geçmişiyle hisselerimizi halka arz etmeyi planlıyoruz. Türkiye’de çok güçlü bir bankacılık sistemi ve buna paralel olarak güçlü bir varlık yönetimi sektörü olduğu kanaatindeyiz. Halka arz başvurumuzla yatırımcıları bu sektördeki gelişime ortak etmeyi ve yanımızda görmeyi amaçlıyoruz. Yatırımcılarımızın varlığıyla, müşterilerimize sunacağımız yeni imkânlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturacağımıza, sektördeki pozisyonumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz.”

Kredileri devralıyorlar

Varlık yönetim şirketlerinin bugüne kadar bankalardan 3 milyonu aşkın borçlunun yaklaşık 62 milyar TL anaparası olan takipteki kredilerini satın alarak ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladığına işaret eden Ünlüdoğan, şunları söyledi:

Sisitemi sürekli kılıyorlar

“Sektörümüz, yönettiği sorunlu alacak miktarını 2020 sonunda 54 milyar TL’ye kadar indirdi. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi finansal özgürlüğüne varlık yönetim şirketlerinin çözümleri sayesinde kavuştu. Sektörümüz, finans sektörünün alacaklarını devralarak ve çözümleyerek finansal sistemin sürekliliğine önemli bir katkı sağlıyor. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporunda da sektörün gelecek yıllarda hızlı bir büyüme dönemine gireceği bildiriliyor. FİBA Grubu’nun finans sektöründeki deneyiminden aldığı güçle ve 15 yıllık geçmişiyle Gelecek Varlık’ın, bu süreçte de lider konumunu koruyacağına inanıyoruz.”