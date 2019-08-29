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FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (3)

- 1982 Dünya Şampiyonası'nda finalde ABD'yi 95-94 yenen Sovyetler Birliği mutlu sona ulaştı- İspanya'da 1986 yılında düzenlenen şampiyonada takım sayısı ilk kez 24'e çıktı- Organizasyon 1990'da, 40 yıl sonra Arjantin'de düzenlendi- 1994'te şampiyon olan ABD, NBA oyunculardan kurulu "Rüya Takım 2" ile mücadele etti

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (3)


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, 1982'deki organizasyonda altın madalyayı Sovyetler Birliği aldı.

Eski adıyla Dünya Şampiyonası, 1982'de Kolombiya'nın ev sahipliğinde 15-28 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Bogota, Bucaramanga, Cali, Cucuta ve Medellin şehirlerinde oynanan maçlara 13 ülke katıldı. Sovyetler Birliği altın madalya alırken, ABD gümüş, Yugoslavya bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın A Grubu'nda Çin, Panama, İspanya, ABD, B Grubu'nda Avustralya, Brezilya, Fildişi Sahili, Sovyetler Birliği, C Grubu'nda ise Kanada, Çekoslovakya, Uruguay ve Yugoslavya karşılaştı. Kolombiya, ev sahibi olduğu için final grubunda direkt yer alma hakkına sahip oldu.

Grup karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alan İspanya, ABD, Sovyetler Birliği, Avustralya, Yugoslavya ve Kanada kozlarını final grubunda paylaştı.

Final grubunu ilk sırada tamamlayan ABD ile ikinci sıradaki Sovyetler Birliği finalde karşılaştı. Grupta 99-93 yenildiği rakibini final maçında 95-94 yenen Sovyetler Birliği, altın madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük maçında İspanya'yı 119-117 mağlup eden Yugoslavya da bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 7 maçta 171 sayı atan (24,4 ortalama) Panamalı Rolando Frazer sayı kralı oldu. Aynı zamanda en değerli oyuncu seçilen (MVP) Frazer, turnuva tarihinde hem en skorer oyuncu hem de MVP seçilen ilk basketbolcu oldu.


- 1986 Dünya Şampiyonası


İspanya'da ilk kez 1986 yılında düzenlenen şampiyonada altın madalyayı ABD kazandı.

1986 Dünya Basketbol Şampiyonası, 5-20 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. İlk kez 24 takımın katıldığı turnuvada ABD altın madalya kazanırken, Sovyetler Birliği gümüş, Yugoslavya ise bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonaya başvuran ülke sayısı çok fazla olduğu için Avrupa takımları arasında eleme maçları oynandı. Türkiye'nin de katıldığı Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan Batı Almanya, Arnavutluk, İtalya ve Türkiye arasından İtalya ile Batı Almanya şampiyona vizesi aldı. Yugoslavya, Hollanda, Yunanistan, Fransa ve İsrail ise Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan diğer ülkeler oldu.

Şampiyonada, Brezilya, Fransa, Yunanistan, Güney Kore, Panama, İspanya, Angola, Avustralya, Küba, İsrail, Sovyetler Birliği, Uruguay, Çin, Fildişi Sahilleri, İtalya, Porto Riko, ABD, Batı Almanya, Arjantin, Kanada, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yugoslavya mücadele etti.

A Grubu'nda Brezilya, Fransa, Yunanistan, Güney Kore, Panama, İspanya, B Grubu'nda Angola, Avustralya, Küba, İsrail, Sovyetler Birliği, Uruguay, C Grubu'nda Çin, Fildişi Sahili, İtalya, Porto Riko, ABD, Batı Almanya, D Grubu'nda ise Arjantin, Kanada, Malezya, Yugoslavya, Hollanda ve Yeni Zelanda karşılaştı.

Gruplarda yapılan maçlar sonunda Brezilya, İspanya, Yunanistan, Sovyetler Birliği, İsrail, Küba, ABD, İtalya, Çin, Yugoslavya, Kanada ve Arjantin yarı final grubuna yükseldi. Yarı final grubuna kalan 12 ülke altışarlı iki grupta mücadele etti. Gruplarında iki sırayı alan 4 takım ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği ve Brezilya yarı finale çıktı.

Şampiyonanın ilk yarı final maçında Sovyetler Birliği, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Yugoslavya'yı 91-90 yenerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final karşılaşmasında ise ABD ile Brezilya kozlarını paylaşırken, rakibini 96-80 mağlup eden ABD finale yükselen ikinci takım oldu. Çekişmeli geçen final maçında Sovyetler Birliği'ni 87-85 yenen ABD, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük mücadelesinde Brezilya'yı 117-91 mağlup eden Yugoslavya da bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı'ndan Nikos Galis oldu. Galis, oynadığı 10 maçta toplam 337 sayı üretirken maç başına 33,7 sayı ortalaması tutturdu. Yugoslavya'dan Drazen Petrovic ise şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.


- 1990 Dünya Şampiyonası


İlk organizasyona 1950 yılında ev sahipliği yapan Arjantin, 40 yıl sonra 1990 Dünya Şampiyonası'nın da ev sahibi oldu.

Luna Park Salonu, Dünya Basketbol Şampiyonası tarihinde iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapan tek tesis olarak adını tarih sayfalarına yazdırdı.

1990 Dünya Şampiyonası'nda takım sayısı 24'ten 16'ya düştü. Şampiyonada Yugoslavya altın, Sovyetler Birliği gümüş, ABD ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın A Grubu'nda Porto Riko, Yugoslavya, Venezuela, Angola, B Grubu'nda Brezilya, Avustralya, İtalya, Çin, C Grubu'nda ABD, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, D Grubu'nda ise Sovyetler Birliği, Arjantin, Kanada ve Mısır yer aldı. İlk tur gruplarını ilk iki sırada bitiren Porto Riko, Yugoslavya, Brezilya, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Arjantin adını ikinci tura yazdırdı.

Takımlar dörderli olarak iki grupta kozlarını paylaşırken, karşılaşmalar sonunda Porto Riko, ABD, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final müsabakalarının ilkinde Sovyetler Birliği, Porto Riko'yu 98-82 yenerek finale adını yazdırdı. Yugoslavya da ABD'yi 99-91 mağlup etmeyi başardı ve finale çıktı.

Şampiyonluk mücadelesinde Sovyetler Birliği'ni 92-75'lik skorla mağlup eden Yugoslavya üçüncü kez bu kupayı kaldırdı. ABD ise Porto Riko'yu uzatma sonunda 107-105 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

1990 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın sayı kralı Brezilyalı Oscar Schmidt oldu. Schmidt 8 maçta 277 sayı (34,6 ortalama) kaydetti. Yugoslavya takımından Toni Kukoc ise en değerli oyuncu seçildi.


- 1994 Dünya Şampiyonası


Dünya Basketbol Şampiyonası tarihi boyunca birçok gelişme olurken, belki de bunların en ilginci Kanada'da 1994 yılında düzenlenen şampiyonada yaşandı.

Toplam 16 ülkenin katıldığı şampiyonada karşılaşmalar aslında beyzbol sahası olan, üstü camla kaplı 70 bin kişilik salonda oynandı, final maçını 32 bin 616 biletli basketbolsever takip etti.

Şampiyonada NBA oyuncularıyla mücadele eden ABD altın, Rusya gümüş ve Hırvatistan ise bronz madalya aldı. "Rüya Takım 2" diye adlandırılan ABD Milli Takımı'nda, NBA yıldızları Alonzo Mourning, Dominique Wilkins, Dan Majerle, Reggie Miller, Mark Price ve Shaquille O'Neal yer aldı.

A Grubu'na ABD, Çin, İspanya ve Brezilya, B Grubu'nda Hırvatistan, Avustralya, Küba ve Güney Kore, C Grubu'nda Rusya, Kanada, Arjantin ve Angola, D Grubu'nda Yunanistan, Porto Riko, Almanya ve Mısır mücadele etti.

NBA yıldızlarından kurulu ABD Milli Takımı, şampiyonada oynadığı 8 maçı da farklı skorlarla kazanarak, mutlu sona ulaştı. Oynadığı 7 maçta 100 sayıyı geçen ABD, sadece Yunanistan karşısında 97 sayıda kaldı. ABD, İspanya'yı 115-100, Çin'i 132-77, Brezilya'yı 105-82, Avustralya'yı 130-74, Porto Riko'yu 134-83, Rusya'yı 111-94 ve Yunanistan'ı 97-58 yendi. "Rüya Takım 2" finalde bir kez daha karşılaştığı Rusya'yı tam 46 sayı farkla, 137-91 mağlup ederek, kupayı kaldırdı.

Üçüncülük maçında Yunanistan'ı 78-60 yenen Hırvatistan ise bronz madalya aldı.

Şampiyonanın sayı kralı Avustralya'dan Andrew Gaze oldu. Gaze, 8 maçta 191 sayı (23,9 ortalama) kaydetti. ABD'nin yıldız oyuncusu Shaquille O'Neal en değerli oyuncu seçildi.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Arjantin
  3. Basketbol
  4. Kolombiya
  5. Sovyetler Birliği

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