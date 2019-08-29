FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (1)





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan eski adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası, 2014'ten bu yana da FIBA Dünya Kupası adıyla düzenlenen organizasyonun ilki 1950 yılında Arjantin'de gerçekleştirildi.

Başkent Buenos Aires'te 22 Ekim-4 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 10 ülke katıldı. Ev sahibi Arjantin'in yanı sıra Mısır, Ekvador, ABD, Fransa, Brezilya, Şili, Peru, İspanya ve Yugoslavya organizasyonda mücadele etti. Uruguay ise katılma hakkı kazanmasına rağmen Arjantin'in basın mensuplarına vize vermemesini protesto etmek amacıyla şampiyonada yer almadı.

İlk organizasyonda ev sahibi Arjantin, Buenos Aires'te yapılan final karşılaşmasında ABD'yi 64-50 yenerek mutlu sona ulaştı. ABD gümüş, Şili ise bronz madalya aldı. Arjantin, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Kupada Brezilya'nın Mısır'ı 38-19 yendiği karşılaşma, şampiyona tarihinde en az sayı atılan (Toplam 57 sayı) maç oldu.

Organizasyonda en fazla farkla biten karşılaşma ise Mısır ile Arjantin arasında oynandı. Arjantin rakibini 35 sayı farkla, 68-33 mağlup etmişti. Mısır'ın Fransa karşısında ilk yarıyı 10-9 önde tamamladığı karşılaşma ise hala kupa tarihinde ilk yarıda en az sayı atılan maç olma özelliğini taşıyor.

İlk şampiyonanın en skorer ismi ise İspanyol Alvaro Salvadores Salvi oldu. Oynadığı 4 maçta 55 sayı atan Salvi, 13,8 ortalama tutturdu. Arjantinli Oscar Furlong ise kupanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.





- 1954 Dünya Şampiyonası





1954 yılında Brezilya'da düzenlenen ikinci Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı.

Brezilya'da 22 Ekim-5 Kasım 1954 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda ev sahibi Brezilya ikinci, Filipinler ise üçüncü sırayı aldı. Bu şampiyonada ABD Milli Takımı'na altın madalyayı kazandıran kadrodaki oyuncuların hepsi Caterpillar çalışanıydı.

Rio de Janeiro'da oynanan turnuvada Brezilya, Filipinler, Paraguay, ABD, Peru, Kanada, Fransa, Uruguay, Yugoslavya, Şili, Tayvan ve İsrail yer aldı. Şampiyonada A Grubu'nda Brezilya, Filipinler ve Paraguay, B Grubu'nda ABD, Kanada ve Peru, C Grubu'nda Uruguay, Fransa ve Yugoslavya, D Grubu'nda ise Tavyan, İsrail ve Şili mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırada yer almayı başaran Brezilya, Filipinler, ABD, Kanada, Uruguay, Fransa, Tayvan ve İsrail final grubuna yükseldi. Şampiyonada oynadığı 9 maçı da kazanan ABD, yenilgisiz şampiyon oldu.

1954 Dünya Şampiyonası'nın en skorer ismi Uruguaylı Oscar Aldo Moglia oldu. Moglia oynadığı 9 maçta 168 sayı atarak, 18,7 ortalama tutturdu. Şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ABD'den James Kirby Minter seçildi.





- 1959 Dünya Şampiyonası





Şili'nin ev sahipliği yaptığı 1959 Dünya Şampiyonası açık havada oynandı.

Ev sahibi Şili, maçların oynanacağı salonun yapımını zamanında tamamlayamadı ve 1958 yılında yapılması planlanan şampiyona, 1959 yılının ocak ayında gerçekleştirildi. Şampiyona gecikmeli düzenlenmesine rağmen, salonun yapımı tamamlanamadı ve karşılaşmalar futbol maçlarının oynandığı stada taşınarak açık havada gerçekleştirildi.

Başkent Santiago'da 16-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen 1959 Dünya Kupası'nda kupaya uzanan takım ise Brezilya oldu. ABD gümüş madalya alırken, ev sahibi Şili üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Toplam 13 takımın mücadele ettiği şampiyonaya ev sahibi Şili'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Uruguay, Meksika, Kanada, Porto Riko, Filipinler, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan katıldı. Şili'nin ev sahibi olduğu için doğrudan final grubuna kaldığı şampiyonada, A Grubu'nda Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan ve ABD, B Grubu'nda Brezilya, Kanada, Meksika ve Sovyetler Birliği, C Grubu'nda ise Bulgaristan, Filipinler, Porto Riko ve Uruguay mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan ABD, Tayvan, Brezilya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Porto Riko final grubunu oluşturan takımlar oldu.

Şili'nin üçüncüsünü düzenlediği 1959'daki kupanın kaderini, bir anlamda o dönem yaşanan siyasi gelişmeler belirledi. Şampiyonanın final grubunda yenilgisiz olarak yoluna devam eden Sovyetler Birliği, gruptaki son maçında, Çin ile siyasi sorunlar yaşayan rakibi Tayvan karşısına çıkmayı reddetti ve bu kararından dolayı hükmen mağlup sayıldı. Sovyetler Birliği bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında devre dışı kalırken Brezilya şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük için mücadele eden Şili ise Bulgaristan'ın da Tayvan ile karşılaşmayı reddetmesinin ardından hükmen mağlup edilmesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu Tayvan'dan James Chen oldu. 7 maçta 141 sayı atan Chen, 20,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Brezilyalı Pasos Amaury şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.





- 1963 Dünya Şampiyonası





Brezilya, 1963 yılında ikinci kez Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Dördüncüsü düzenlenen kupaya 13 ülke katıldı. A Grubu'nda Kanada, Fransa, Sovyetler Birliği ve Uruguay, B Grubu'nda Japonya, Peru, Porto Riko ve Yugoslavya, C Grubu'nda Arjantin, İtalya, Meksika ve ABD mücadele etti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Sovyetler Birliği, Fransa, Yugoslavya, Porto Riko, ABD ve İtalya, final grubuna yükseldi.

Final grubunda, ev sahibi olduğu için direkt katılma hakkı kazanan Brezilya, oynadığı 6 maçı da kazanarak, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Tek yenilgisi Brezilya karşısında alan Yugoslavya gümüş, Sovyetler Birliği ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu Peru'dan Ricardo Duarte oldu. Yedi maçta 162 sayı atan Duarte, 23,1 ortalamayla oynadı. Brezilyalı Marques Wlamir, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

(Sürecek)