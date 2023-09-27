Fiat Egea fiyatına sıfır Honda City fırsatı! Fiyatı duyan çılgına döndü! Fiyatlar ne kadar? Araç sahipleri, bu yılın yeni fiyatları...

Fiat Egea ve Honda City otomobil modelleri, otomotiv sektöründe pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ayrıca yayımlanan güncel otomobil fiyatlarına göre Honda City modeli, Fiat Egea fiyatına alınabiliyor. İşte detaylar…

Honda City otomobil modeli, pek çok insanın dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Fiat Egea modeli, uygun fiyatı ile birçok insanın ilgisini çekiyor. Ayrıca Honda City ve Fiat Egea'nın yayımlanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Honda City fiyatına Fiat Egea otomobil alınabileceği de gözlemlendi. Nitekim bu durum fırsat olarak da görülebiliyor.

2023'ÜN EN ÇILGIN OTOMOBİL KAMPANYASI

Honda City modeli, Türkiye'de pek çok insanın ilgisini çekebiliyor. Bunun yanı sıra Fiat Egea, ucuz fiyatı ile birçok insanın tercihi olabiliyor. Ancak Honda City otomobil modelinin, Fiat Egea fiyatına sunulması, 2023'ün en çılgın otomobil kampanyası olarak görülebiliyor.

Honda City modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, 1.5L VTEC Benzin versiyon Elegance donanım otomobil modelinin başlangıç fiyatı 976.000 TL olarak görüntüleniyor. Bunun yanı sıra Fiat Egea'nın 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon, Easy donanım otomobil modelinin kampanyalı olarak 1.003.900 TL'den sunulduğu gözlemleniyor. Ayrıca 2 otomobil modelinin de sıfır fiyat listeleri aşağıda yer alıyor.

FİAT EGEA FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Donanımı: Easy. Fiyatı: 767.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 729.900 TL.

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Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Donanımı: Easy. Fiyatı: 935.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 893.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Donanımı: Easy Fiyatı: 1.051.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.003.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Donanımı: Easy. Fiyatı: 1.154.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.144.900 TL.

HONDA CİTY FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5L VTEC Benzin. Donanımı: Elegance. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 976.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Benzin. Donanımı: Executive. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.004.000 TL.