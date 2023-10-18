Feyza Öznur'dan sert tepki: İkiyüzlü sahtekarlar
Siyasi konuları ele aldığı videolarla Twitter'da fenomen olan Feyza Öznur, dünyanın İsrail-Filistin meselesine ilişkin taraflı politikasını eleştirdi.
Twitter'da fenomen olan Feyza Öznur, İsrail konusunda tüm dünyaya seslendi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Feyza Öznur, "Bir ülkede orman yangını olduğunda dünya, yardım hashtagleri açıyor, post paylaşıyor. Gazze’de bebekler, çocuklar, masum insanlar göz göre göre öldürülüyor ama dünya susuyor. Konuşsanıza #HelpGaza desenize. İki yüzlü sahtekarlar" dedi.