Feyza Çıpa kimdir, nerelidir? Feyza Çıpa nerede oynadı?
Feyza Çıpa, sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yerini alırken, arama motoru Google’da da trend listesine girdi. En çok arananlar arasında Feyza Çıpa’yı görenler kim bu Feyza Çıpa? Feyza Çıpa nereli, kaç yaşında? Feyza Çıpa hangi dizilerde oynadı? sorularını sormakta. 2010'da Çarkıfelek programlarında yer alan Feyza Çıpa, Şule Yüksel Şenler’in romanından uyarlanan Huzur Sokağı dizisinde de oynamıştı. İşte Feyza Çıpa’nin biyografisi.
Feyza Çıpa, 24 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı. Televizyon kariyerine Baba Ocağı adlı diziyle merhaba diyen Feyza Çıpa, 2007 yılında Arka Sıradakiler adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı. Ardından çeşitli klipler ve 2010'da Çarkıfelek programlarında yer aldı. Şarkıcı Kutsi ile evleneceği söylentileri nedeniyle sık sık gündemde olmuştu.
Feyza Çıpa; Uygun Adım Aşk, Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Türk'ün Uzayla İmtihanı ve Hanım Köylü dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.