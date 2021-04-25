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Biyografi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan ne iş yapıyor?
Biyografi

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan ne iş yapıyor?

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulunarak şikayetçi oldu. Peki Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan ne iş yapıyor? Feyza Aktan oynadığı diziler hangileri? İşte Feyza Aktan’ın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 11:00:00 -
Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan ne iş yapıyor?

Feyza Aktan kimdir, ne iş yapar? Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Peki kim bu Feyza Aktan? Feyza Aktan asıl mesleği ne?

Feyza Aktan kimdir?

Feyza Aktan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evlendi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftçinin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi.

2019 yılında Özcan Deniz ile olan evliliğini sonlandıran Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündeme gelmişti. Aktan, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı dava için mahkemeye dilekçe sundu ve Deniz'in kendisini birçok defa dövdüğünü iddia etmişti.

Özcan Deniz ile 15 ay evli kalan Feyza Aktan 27 Haziran 2019 tarihinde Özcan Deniz’den resmen boşanmıştı.

 

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