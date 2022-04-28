Feyenoord-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda? Feyenoord-Marsilya CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk kaçında Hollanda temsilcisi Feyenoord sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Peki, Feyenoord-Marsilya maçı şifresiz kanalda mı?
Konferans Ligi yarı final ilk maçında Feyenoord ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda yayımlanacak?
Feyenoord-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda? Feyenoord-Marsilya CANLI İZLE
Feyenoord ile Marsilya bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Mücadele Exxen dijital platformundan şifreli olarak yayımlanacak. Turun ikinci maçı ise 5 Mayıs'ta oynanacak.
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