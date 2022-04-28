  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Feyenoord-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda? Feyenoord-Marsilya CANLI İZLE
Spor

Feyenoord-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda? Feyenoord-Marsilya CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk kaçında Hollanda temsilcisi Feyenoord sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Peki, Feyenoord-Marsilya maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:31:00 -
Feyenoord-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda? Feyenoord-Marsilya CANLI İZLE

Konferans Ligi yarı final ilk maçında Feyenoord ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda yayımlanacak?

Feyenoord-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda? Feyenoord-Marsilya CANLI İZLE

Feyenoord ile Marsilya bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Mücadele Exxen dijital platformundan şifreli olarak yayımlanacak. Turun ikinci maçı ise 5 Mayıs'ta oynanacak.

Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE
Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

Spor

Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay