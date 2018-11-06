FETÖ’yü vermeyen ABD, Kübalı terörist Carriles’i de bağrına bastı! Hain kuluçkası

15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren ve yüzlerce kişinin şehit edilmesine, binlerce kişinin yaralanmasına neden olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i iade etmeyen ABD’nin, dünyanın pek çok ülkesinin hainini de aynı şekilde himaye ettiği ortaya çıktı. ABD, Küba’ya karşı düzenlenen Domuzlar Körfezi Çıkarması’na katılan, Che Guavera’nın Bolivya’da öldürülmesi, Küba uçağının bombalanarak 73 kişinin öldürülmesi, Şili eski Dışişleri Bakanı Orlanda Letelier’e düzenlenen suikast, Venezuela’da çok sayıda kişiye işkence yapılması gibi çok sayıda olaya karışan, yüzlerce kişinin tescilli katili Luis Clemente Posada Carriles’i, defalarca talep edilmesine rağmen ne Küba’ya, ne de Venezuela’ya iade etmedi.

Dünyanın en azılı katillerinden biri

1928’de Küba’da doğdu, 1959’da Fidel Castro’yu iktidara getiren komünist devrimden sonra adadan kaçtı. ABD ordusunda görev yaptıktan sonra 1965’te CIA tarafından işe alındı ​​ve 1976’ya kadar ajans için çalıştığı bildirildi. Carriles’in karıştığı sansasyonel bazı olaylar ve suikastler şunlar: Domuzlar Körfezi çıkarması. Che Guavera’nın Bolivya ormanlarında öldürülmesi, 1976’da Küba yolcu uçağının bombalanarak 73 kişinin öldürülmesi, Kennedy suikastı, Venezuelalı yüzlerce Amerikan karşıtının işkencelerle öldürülmesi, Şili eski Dışişleri Bakanı Orlanda Letelier’e suikast düzenlenmesi… Carriles, Venezuela’da işlediği suçlardan dolayı yakalanıp yargılandı. Daha sonra hapishaneden kaçırıldı. 2005 yılında Meksika sınırından ABD’ye yasadışı yollardan giriş yaptı. Uzun yıllar bu ülkede rahat bir hayat sürdü. Hatta Amerikan gazilerine tanınan haklardan yararlandı.

ABD Carriles’i bağrına bastı!

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Honduras’tan yola çıkan ve önce Meksika’ya, ardından ABD’ye ulaşmaya çalışan 7 bini aşkın göçmen için “orduyu harekete geçirdiğini” duyurmuştu. Oysa 2005 yılında Meksika sınırından kaçak olarak ABD’ye giriş yapan Luis Clemente Posada Carriles, bu ülkede el üstünde tutuldu. 90 yaşına kadar huzur içinde yaşayan Carriles, iade edilmek bir yana, devlet imkanlarından sonuna kadar yararlanarak rahat bir hayat sürdü. Sonunda da 23 Mayıs 2018’de eceliyle öldü. Uzmanlar, dünyanın pek çok ülkesinde hain, terörist, katil olarak aranan kişiye kucak açarak iade etmeyen ABD’nin, tıpkı Carriles gibi FETÖ elebaşını da iade etmeye niyeti olmadığını kaydediyorlar.