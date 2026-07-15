FETÖ’yle mücadele hiç bitmeyecek

Buğra Kardan

Başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere 119 ülkeye gönderilen o dosyalara FETÖ kaçkınlarıyla ilgili yeni deliller eklendi. 2 bin 700’ü aşkın teröristin peşine düşüldü. Yurt içinde ise CIA ve Mossad’ın kuklası örgüte karşı verilen savaş daha ileri aşamaya taşındı. Devlet tarafından FETÖ’nün inlerine bir bir girildi. Kriptolar tek tek deşifre edildi. Milletin 15 Temmuz 2016’da ortaya koyduğu şanlı direniş, yargıya da emniyete de orduya da güç verdi. Uçaklardan, tanklardan, bombalardan, mermilerden kaçmayan halkın ülkesine kalkan olması devlet görevlilerini yüreklendirdi.

Emsalsiz başarı

15 Temmuz 2016’da milli iradeyi koruma gayesi ve gayreti ayrıca pek çok ulusa örnek teşkil etti. Bağımsızlığın ve özgürlüğün peşinden koşan Filistinliler, Lübnanlılar, Arakanlı Müslümanlar, Uygur Türkleri 15 Temmuz gecesi darbecilere geçit vermeyen Türkiye sevdalılarından ilham aldı. Zira Türkiye sevdalıları; Çanakkale, Kut’ül Amare, İstiklâl Harbi kahramanlarını anımsatacak bir muvaffakiyet ortaya koydu. Tüm dünyanın tanıklık ettiği bu muvaffakiyet filmlere, belgesellere, romanlara ve hikâyelere konu oldu. 252 şehidin öyküsünü duymayan kalmadı.

Kuşkusuz, FETÖ’nün darbe girişiminin püskürtmek kolay olmadı. Ülkede büyük bir tahribat oluştu. Sosyal ve siyasi sıkıntılara neden olan girişim, ekonomide de telafisi zor yaralar açtı. Krizlere sebebiyet veren 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbeleri hafızalardan silinmezken 2016’yı gölgeleyen 15 Temmuz kalkışması yatırım iştahı gibi büyümeyi de baltaladı.

Mega projeler hedefteydi

Hileci, komplocu FETÖ’nün gayelerinden biri ülkenin dev projeler yapmasını ve mega projeleri hayata geçirmesini önlemekti. Örgüt için havalimanlarının, tren ve metro hatlarının, tünellerin, tüp geçitlerin, yolların, kavşakların kullanıma sunulmasını engellemek esastı. FETÖ’nün akıl edemediği ise milletin hürriyeti için göğsünü siper etmesiydi. Bu sinsi yapılanmanın dikkate almadığı ekonominin darbelere ve kalkışmalara karşı mukavemetli olmasıydı. Öyle ki 15 Temmuz 2016 ve 16 Temmuz 2016’da manipülatörlere alan bırakılmadı. Tüm kurumlar koordine edildi, gerek kurlarda gerek hisse senedi piyasalarında spekülasyona mani olundu.

Şüphesiz, FETÖ’nün darbe girişimi ilk olarak ekonomi aktörlerini ürküttü. Yatırımcılar, üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Dolara ve euroya bir hücum oldu. Bir tereddüt doğdu ancak çok geçmeden hayat normale döndürüldü. İktidar, güveni perçinleyici söylemlerde ve eylemlerde bulundu. Ekonomi yönetimi de yatırımcılara, üreticilere, tüccarlara ve ihracatçılara hem moral hem ümit aşıladı. Nihayetinde korkulan değil, umulan oldu. Sermaye akışı serileşti, yatırımlar ötelenmedi. Planlar, projeler uygulamaya koyuldu.

Tabii ekonomiyi hedef alan dış saldırıların da unutulması mümkün değildi. Standard & Poor’s tarafından alelacele verilen not kırma kararı infiale neden olmuştu. Diğer reyting kurumlarından gelen menfi açıklamalar ve haberler de aynı şekilde. Ama yine de temkinli ilerlendi. Sakin ve ihtiyatlı olunmasıyla yabancı yatırımlarına yenileri eklendi. Tabii 15 Temmuz 2016’da iş dünyasının tek yürek olması ekonomi için önemliydi. Yerli yatırımcıları kenetlemek, üretmeye teşvik etmek gerekiyordu. Bu anlamda odalar ve dernekler çok iyi bir imtihan verdi.

Güzel tablo bozulmadı

Hülâsa 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomimizin kuvvetli olduğu ve büyümenin devamlılık arz ettiği ortamda meydana geldiği hakikattir. Darbe girişiminin bu tabloyu bozamadığı muhakakktır. Sosyo ekonomik temeli olmayan kanlı kalkışmanın devlet-toplum dayanışmasıyla savuşturulduğu da aşikârdır. Bu kalkışmanın durdurulmasının başka bir anlamı daha vardır. O da bundan böyle darbelere, kalkışmalara halkın karşı koyacağının tescillenmesidir.

Biz de bu durumu memnuniyetle karşılıyor, 15 Temmuz konulu ekimizde ülkemizin bağımsızlık savaşını aktarıyoruz. Bu mücadelenin ardından başlatılan yeni kalkınma serüveninden söz ediyoruz. Ülkemizin ve firmalarımızın büyüme aşamalarının, eserlerinin ele alındığı ekimizi keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.