FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.