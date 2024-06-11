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Gündem FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Gündem

FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 19:55:00 -
FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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