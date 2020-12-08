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Aktüel FETÖ'ye İzmir merkezli dev operasyon! 41 kişi tutuklandı
Aktüel

FETÖ'ye İzmir merkezli dev operasyon! 41 kişi tutuklandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:21:00 -
FETÖ'ye İzmir merkezli dev operasyon! 41 kişi tutuklandı

İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde Türkiye imamı Mehmet Özcan'ın damadı Muhammet Bozkurt'un da olduğu 66 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

66 FETÖ şüphelisi yakalanmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre evlerine yönelik baskın yapmış, aralarında örgütün sözde Türkiye imamı firari Mehmet Özcan'ın damadı Muhammet Bozkurt'un da yer aldığı 66 şüpheliyi gözaltına almıştı.

 

41'i tutuklandı

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sorgusu tamamlandı. 66 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, 62 şüpheliden 41’i tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü için ise ev hapsi verildi. Diğer şüphelilerden 3'ü için ek gözaltı süresi alınırken, 1'inin de korona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinanın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Örgüte ağır darbe vuruldu

Öte yandan son yapılan baskınlarda, örgütün Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları, büyük bölge talebe mesulleri, büyük/küçük bölgeciler, mütevelliler, ihraç TSK ve emniyet mensupları da hücre evlerinde yakalanmıştı.

Yine FETÖ mensuplarının, yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaygubat evleri olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerden devam ettikleri tespit edilmişti. Zanlıların evlerinde ise 16 bin 600 dolar, 90 bin lira, 9 Ata altın ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

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