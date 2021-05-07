FETÖ’ye haçlı nişanı

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’yi kemiren zehirli oluşumların Avrupa’daki üssüne dönüşen Hollanda, ülkemizdeki feministleri parayla fonlarken, kendi sınırlarında beslediği hainleri Haçlı ödüllerle taltif ediyor. Hollanda Kraliyet yönetimi, Mor Çatı Vakfı’nın yıllık 1 milyonu aşan ‘bağış’ meblağının önemli bölümünü karşılıyor.

Bir mor çatı’ya, bir FETÖ’ye

Mor Çete’nin “6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler” projesinin 365 günlük tüm masraflarını karşıladığını ortaya çıkardığımız Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, projenin raporunun broşürleştirilerek çoğaltılması için de Mor Çatı’ya ekstra para desteği verdi. Hollanda, Türkiye’den kaçarak topraklarına yerleşen FETÖ ve PKK üyesi 33 firarinin iade taleplerini reddediyor. Hainleri kucağında besleyen Hollanda, çeşitli ödüllerle bu isimleri taltif etmekten de kaçınmıyor. Hollanda yönetimi, kendi sınırlarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine kampanya yürüten FETÖ’cü Basri Doğan, Muzaffer Çetin, Selma Ablak, İzzet Özkan, Fatma Lapçin Yılmaz ve kocası Mevlüt Yılmaz’a Kraliyet Nişanı verdi. Tek ‘başarı’sı Hollanda’daki Türkleri fişlemek olan, Başkan Erdoğan hakkındaki yalan haberlere imza atan kapatılan Zaman gazetesinin Hollanda Temsilcisi Basri Doğan’a 2020’de Haçlı nişanını takan Hollanda, “Hizmet Gönüllüsü” vasfıyla bu sene FETÖ ablası Fatma Lapçin Yılmaz ve kocası Mevlüt Yılmaz’ı ödüllendirdi.

Hizmetleri Hollanda’ya

Hollanda Kralı Willem Alexander adına karı-koca Yılmaz’a Haçlı ödülünü takan Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Hollanda için yaptıklarından dolayı teşekkür ettiği FETÖ’cülere, “Doğduğunuz ülkeye bazı nedenlerden gidemeyişiniz son derece üzücü bir durum. Sizler iyi birer diyalog insanlarınız. İnsanlar arasında köprüler kuruyorsunuz. Sayın bayan Fatma Lapçin-Yılmaz ve sayın bay Mevlüt Yılmaz bu ödüle ikiniz toplumsal yaşama yaptığı katkı ve entegrasyona yönelik uyumlu çalışmalarından dolayı bu ödülü almaya layık görüldünüz” dedi.

Türkleri fişliyor, alçak iftiralar atıyor

Geçtiğimiz yıl Hollanda Kraliyet Nişanı’nın verildiği Basri Doğan ise FETÖ’nün kapatılan Zaman gazetesinin Hollanda Temsilcisi ve Cihan Haber Ajansı’nın muhabirliğini yapmıştı. Halihazırda FETÖ’nün TR724 internet sitesini yöneten Basri Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kriminal çetelerin mafya hesaplaşmaları ve suikastlarla ilişkilendirdiği alçak haberi De Telegraaf gazetesine servis etmişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i “İslam dışı olmakla” eleştirdiği için Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmed Akgündüz’ü hedef gösteren Basri Doğan, Türkçe konuştuğu için Hollanda’da okuldan atılan başarılı Türk genci Denizhan Murat Üresin’e karşı kara propaganda kampanyası yürütmüştü. Terörist Gülen’i eleştiren Diyanet Zaandam Sultan Ahmet Cami Başkanı Ali Acar hakkında yaptığı yalan haberlerle bilinen Doğan, Hollanda Diyanet Vakfı’na ise “ajanlık” iftirası atmıştı.

Doğan’ın haberinde yer alan FETÖ’cü Hollanda Genç İş Adamları Federasyonu Genel Direktörü Ahmet Taşkan, ülkedeki Diyanet’e bağlı 145 cami imamına iftira atarak “Neredeyse tüm Türk imamlar Erdoğan’ın görevlileri. Ben onlara gizli ajan diyorum. Onları Türkiye’ye geri gönderin” diyerek büyük bir alçaklık sergilemişti.

Bank Asya paralarını kaçırdılar

Örgüte ait Bank Asya’nın hisseleri, Hollanda merkezli NL Partners B.V. şirketine devredilmişti. Kaynak Holding’in Bank Asya’daki hisseleri 16 Ocak 2015 tarihinde kurulan INL Partners B.V. şirketine izin alınmaksızın devredildiği ortaya çıkmıştı.