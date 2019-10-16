FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! Eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli yakalandı Niğde'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında merkez ve ilçede yürütülen eş zamanlı operasyonlarda eski askeri okul öğrencisi 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Merkez ve ilçede eş zamanlı operasyon Niğde merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 eski askeri okul öğrencisi yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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