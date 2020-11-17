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Aktüel FETÖ'ye ByLock operasyonu
Aktüel

FETÖ'ye ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 22 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:12:00 -
FETÖ'ye ByLock operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

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