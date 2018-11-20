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FETÖ'ye ağır darbe! 14 kişi yakalandı

Ankara ve İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 'ByLock' kullandığı tespit edilen 14 zanlı yakalandı.

20 Kasım 2018 Salı 11:01
FETÖ'ye ağır darbe! 14 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul illerinde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 'ByLock' kullanıcısı olduğu içerik tespitleriyle belirlenen 14 zanlı yakalandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:01
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FETÖ

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