FETÖ'ye ağır darbe! 14 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul illerinde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 'ByLock' kullanıcısı olduğu içerik tespitleriyle belirlenen 14 zanlı yakalandı.